Після розпису взяли прізвише чоловіка: чи обов’язково змінювати закордонний паспорт

08:30, 28 лютого 2026
Покрокова інструкція для тих, хто змінив прізвище після шлюбу.
Після зміни прізвища в Україні — зокрема у зв’язку з укладенням шлюбу — громадяни зобов’язані оновити не лише внутрішній паспорт, а й закордонний. Про це нагадали у Міграційній службі Дніпропетровської області.

Йдеться про вимогу чинного законодавства: обмін документів має бути здійснений протягом одного місяця з моменту зміни персональних даних.

Так, у разі зміни прізвища громадянин повинен звернутися для обміну паспорта громадянина України (ID-картки). Саме цей документ є базовим для подальшого переоформлення інших документів.

У Міграційній службі наголошують: після отримання нового внутрішнього паспорта старий закордонний паспорт автоматично стає недійсним для перетину державного кордону, якщо в ньому зазначене попереднє прізвище.

Як обміняти закордонний паспорт після зміни прізвища

Наступним кроком є оформлення нового закордонного паспорта. Подати документи можна:

  • до територіального підрозділу Державної міграційної служби (ДМС);
  • через Центр надання адміністративних послуг (ЦНАП);
  • через державне підприємство «Паспортний сервіс».

Пакет документів для оформлення нового закордонного паспорта:

  • новий паспорт громадянина України (ID-картка);
  • старий закордонний паспорт;
  • документи, що підтверджують зміну персональних даних (наприклад, свідоцтво про шлюб);
  • документ про сплату адміністративного збору.

У Міграційній службі рекомендують не відкладати обмін документів. Використання паспорта з неактуальними даними може призвести до проблем під час перетину кордону, а також під час отримання банківських, нотаріальних чи інших адміністративних послуг, укладення договорів тощо.

