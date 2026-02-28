Після розпису взяли прізвише чоловіка: чи обов’язково змінювати закордонний паспорт
Після зміни прізвища в Україні — зокрема у зв’язку з укладенням шлюбу — громадяни зобов’язані оновити не лише внутрішній паспорт, а й закордонний. Про це нагадали у Міграційній службі Дніпропетровської області.
Йдеться про вимогу чинного законодавства: обмін документів має бути здійснений протягом одного місяця з моменту зміни персональних даних.
Так, у разі зміни прізвища громадянин повинен звернутися для обміну паспорта громадянина України (ID-картки). Саме цей документ є базовим для подальшого переоформлення інших документів.
У Міграційній службі наголошують: після отримання нового внутрішнього паспорта старий закордонний паспорт автоматично стає недійсним для перетину державного кордону, якщо в ньому зазначене попереднє прізвище.
Як обміняти закордонний паспорт після зміни прізвища
Наступним кроком є оформлення нового закордонного паспорта. Подати документи можна:
- до територіального підрозділу Державної міграційної служби (ДМС);
- через Центр надання адміністративних послуг (ЦНАП);
- через державне підприємство «Паспортний сервіс».
Пакет документів для оформлення нового закордонного паспорта:
- новий паспорт громадянина України (ID-картка);
- старий закордонний паспорт;
- документи, що підтверджують зміну персональних даних (наприклад, свідоцтво про шлюб);
- документ про сплату адміністративного збору.
У Міграційній службі рекомендують не відкладати обмін документів. Використання паспорта з неактуальними даними може призвести до проблем під час перетину кордону, а також під час отримання банківських, нотаріальних чи інших адміністративних послуг, укладення договорів тощо.
