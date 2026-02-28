  1. В Україні

Скільки коштує зберігання номерних знаків у сервісному центрі МВС – тарифи

07:18, 28 лютого 2026
У Головному сервісному центрі МВС нагадали про строки зберігання номерних знаків.
У Головному сервісному центрі МВС нагадали про необхідність завчасно продовжувати строк платного зберігання номерних знаків. Оплату потрібно здійснювати одним платіжним документом.

Власник самостійно обирає термін зберігання серед доступних варіантів:

  • 10 днів — 108 грн;
  • 1 місяць — 324 грн;
  • 1 рік — 3153,60 грн.

Вартість зазначена з урахуванням ПДВ 20%, без банківської комісії.

Продовжити зберігання можна онлайн через Кабінет водія. Сплатити послугу необхідно не пізніше дати завершення чинного строку. Також дозволяється подати квитанцію про оплату безпосередньо до сервісного центру МВС — попередня реєстрація в Е-записі для цього не потрібна.

Якщо громадянин хоче оплатити зберігання онлайн на строк понад 10 днів, 1 місяць чи 1 рік, необхідно подати до територіального сервісного центру МВС квитанцію про оплату за обраний період.

Зокрема, для зберігання протягом 40 днів потрібно сплатити одну квитанцію, обравши чотири періоди по 10 днів. За два місяці — одну квитанцію з вибором двох місячних періодів.

Обов’язкова умова — однаковий код платежу у квитанції. Не допускається оформлення окремих квитанцій, наприклад, однієї за місяць і іншої за 10 днів для загального строку 40 днів. У документі має бути зазначена відповідна кількість послуг.

У разі якщо строк відповідального зберігання не продовжено, номерні знаки підлягають знищенню.

Також у МВС звернули увагу, що номерні знаки, залишені на відповідальне зберігання, не передаються між сервісними центрами. Громадянам радять обирати зручний територіальний підрозділ у своєму регіоні.

