Десять років без керма: суд на Київщині поставив крапку у справі водія-порушника

Бориспільський міськрайонний суд розглянув справу водія, який попри обмеження сів за кермо, керував у стані сп’яніння та відмовився від медичного огляду.

Бориспільський міськрайонний суд притягнув водія до адміністративної відповідальності за керування автомобілем без належних документів і попри встановлене обмеження у праві керування транспортними засобами. Про це повідомили у суді.

Крім того, суд встановив, що він керував транспортним засобом у стані сп’яніння або під впливом лікарських препаратів, які знижують увагу та швидкість реакції, про що повідомили у суді.

Згідно матеріалів справи, 12 січня 2026 року правопорушник, будучи особою, позбавленою права керування транспортними засобами, який двічі протягом року піддавався адміністративному стягненню за відмову від проходження огляду на стан наркотичного сп’яніння, повторно протягом року керував ТЗ «Daewoo» по вул. Київський шлях, буд. 86-А, м. Бориспіль. Від проходження медичного огляду на визначення стану наркотичного сп’яніння у встановленому законом порядку у найближчому медичному закладі водій відмовився.

В судове засідання громадянин не з’явився, про час та дату розгляду справи був повідомлений належним чином.

Дослідивши письмові матеріали справи та відеозапис з місця події, суд визнав водія винним у скоєнні адміністративних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 126, ч. 3 ст. 130 КУпАП та наклав на нього адміністративне стягнення у виді штрафу в розмірі 3000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 51000 гривень з позбавленням права керування транспортними засобами на строк 10 років.

Крім того громадяни сплатить судовий збір в розмірі 665 гривень (справа № 359/380/26).

