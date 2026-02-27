  1. Судова практика
Наїзд на пенсіонерку на пішохідному переході в Миколаєві – що вирішив суд

21:00, 27 лютого 2026
Суд призначив три роки ув’язнення та заборону керувати авто на два роки.
Наїзд на пенсіонерку на пішохідному переході в Миколаєві – що вирішив суд
Фото: DepositPhotos
У Центральному районному суді Миколаєва ухвалили вирок 45-річному місцевому жителю, обвинуваченому за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Розгляд справи відбувався під головуванням судді Світлани Скрипченко.

Обставини справи

Суд встановив, що наприкінці 2024 року чоловік, керуючи автомобілем «Citroёn Jumpy», рухався вулицею Мала Морська у Миколаєві. На перехресті з вулицею Марка Кропивницького він здійснив наїзд на пенсіонерку, яка переходила дорогу нерегульованим пішохідним переходом.

Від отриманих травм жінка померла у лікарні через два дні.

Позиції сторін

У суді обвинувачений визнав провину та заявив, що не помітив пішохода. Він повідомив, що його брат відшкодував витрати на поховання, а сам він передав доньці загиблої 6 тисяч гривень як моральну компенсацію. Чоловік розкаявся і просив не призначати суворе покарання.

Потерпіла зазначила, що вперше побачила обвинуваченого лише через два місяці після аварії, до того спілкувалася з його братом. Також вона повідомила, що перед смертю її мати просила не карати винуватця суворо.

Оцінка суду та вирок

Дослідивши матеріали справи, суд дійшов висновку, що каяття з боку обвинуваченого носило формальний характер. Про це свідчать, зокрема, ті факти, що останній зустрівся з потерпілою лише через два місяця після події, а вибачився та надав кошти в рахунок компенсації моральної шкоди вже в період судового розгляду, що на думку суду не свідчить про щирість та дійсність каяття.

Окрім цього, зазначений злочин, хоч і відноститься до категорії вчинених з необережності, проте події відбулись внаслідок злочинної самовпевненості, що призвело до позбавлення життя людини.

Суд дішов висновку про неможливість виправлення обвинуваченого без ізоляції від суспільства.

За такого, чоловіка визнано винним та призначено покарання у виді позбавлення волі на три роки з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк два роки.

суд ДТП Миколаїв

