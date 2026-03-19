У Румунії в горах загинув 28-річний українець, який нелегально перетнув кордон

23:12, 19 березня 2026
Чоловік втратив здатність рухатися через сильне виснаження і травму ноги, рятувальники дісталися до нього запізно.
Рятувальники Румунії отримали повідомлення про 28-річного громадянина України, який після перетину кордону через гори втратив здатність рухатися. Коли його знайшли, чоловік був уже мертвий. Про це повідомила рятувальна служба румунської провінції Марамуреш.

Близько 17:00 18 березня біля підніжжя гори прикордонники зупинили іншого українця, який повідомив про свого супутника. За його словами, той відчував сильну слабкість і мав набряк ноги, після чого повністю втратив здатність рухатися, пройшовши близько ста метрів углиб румунської території.

Чоловік залишився на імпровізованому «ліжку» з гілок хвойних дерев, щоб уникнути контакту зі снігом і переохолодження. На його пошуки вирушили гірські рятувальники, однак операцію ускладнювали складний рельєф, сніговий покрив і зниження температури з настанням вечора.

Зрештою рятувальники виявили українця без ознак життя. У службі зазначили, що складно зрозуміти, як чоловік наважився вирушити в гори без належного спорядження — у спортивному взутті та з оголеними щиколотками.

До ранку рятувальники мали транспортувати тіло загиблого до підніжжя гори.

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Підроблені метадані, 57 банківських рахунків та життя на 1000 гривень: як пройшла співбесіда передостанньої четвірки кандидатів до ВАКС

Вісімнадцятий день спеціальних засідань: хто претендує на посади суддів антикорупційного суду.

Порушення ПДР, справа про контрабанду та BMW по вартості квитків до США: деталі співбесід претендентів до ВАКС

Сімнадцятий день спеціальних засідань: хто претендує на посади суддів антикорупційного суду.

Суд у Кіровоградській області визнав злочином вигадане переправлення через кордон

Суд визнав винним чоловіка, який отримав гроші за вигаданий план виїзду за кордон.

У Раді пропонують прописати в Бюджетному кодексі субвенції для дитсадків і позашкілля

Депутати пропонують доповнити Бюджетний кодекс новим видом субвенції.

In Absentia: чому заочні вироки — це стратегічна зброя України

Як інститут in absentia формує фундамент для міжнародних трибуналів та конфіскації активів: позиція Офісу Генерального Прокурора та Верховного Суду.

