У Румунії в горах загинув 28-річний українець, який нелегально перетнув кордон

Чоловік втратив здатність рухатися через сильне виснаження і травму ноги, рятувальники дісталися до нього запізно.

Рятувальники Румунії отримали повідомлення про 28-річного громадянина України, який після перетину кордону через гори втратив здатність рухатися. Коли його знайшли, чоловік був уже мертвий. Про це повідомила рятувальна служба румунської провінції Марамуреш.

Близько 17:00 18 березня біля підніжжя гори прикордонники зупинили іншого українця, який повідомив про свого супутника. За його словами, той відчував сильну слабкість і мав набряк ноги, після чого повністю втратив здатність рухатися, пройшовши близько ста метрів углиб румунської території.

Чоловік залишився на імпровізованому «ліжку» з гілок хвойних дерев, щоб уникнути контакту зі снігом і переохолодження. На його пошуки вирушили гірські рятувальники, однак операцію ускладнювали складний рельєф, сніговий покрив і зниження температури з настанням вечора.

Зрештою рятувальники виявили українця без ознак життя. У службі зазначили, що складно зрозуміти, як чоловік наважився вирушити в гори без належного спорядження — у спортивному взутті та з оголеними щиколотками.

До ранку рятувальники мали транспортувати тіло загиблого до підніжжя гори.

