В Румынии в горах погиб 28-летний украинец, нелегально пересекший границу

23:12, 19 марта 2026
Мужчина утратил способность передвигаться из-за сильного истощения и травмы ноги, спасатели добрались до него слишком поздно.
Спасатели Румынии получили сообщение о 28-летнем гражданине Украины, который после пересечения границы через горы потерял способность двигаться. Когда его нашли, мужчина был уже мертв. Об этом сообщила спасательная служба румынской провинции Марамуреш.

Около 17:00 18 марта у подножия горы пограничники остановили другого украинца, который сообщил о своем спутнике. По его словам, тот испытывал сильную слабость и имел отек ноги, после чего полностью потерял способность двигаться, пройдя около ста метров вглубь румынской территории.

Мужчина остался на импровизированной «постели» из веток хвойных деревьев, чтобы избежать контакта со снегом и переохлаждения. На его поиски отправились горные спасатели, однако операцию осложняли сложный рельеф, снежный покров и понижение температуры с наступлением вечера.

В конце концов спасатели обнаружили украинца без признаков жизни. В службе отметили, что сложно понять, как мужчина решился отправиться в горы без надлежащего снаряжения — в спортивной обуви и с обнаженными лодыжками.

К утру спасатели должны были транспортировать тело погибшего к подножию горы.

