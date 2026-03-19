Чому юрисконсульт і двірник можуть отримувати однакову зарплату – пояснення

У бюджетних установах мінімальна зарплата «зрівнює» оклади, але невиплата надбавок і премій може бути незаконною.

До Інспекції з питань праці та зайнятості населення Дніпровської міської ради надійшло звернення щодо однакових розмірів заробітної плати працівників бюджетної установи. Розглядаємо, чому так відбувається та коли це законно.

Як пояснює виконавчий орган, у бюджетній сфері часто трапляється, що працівники з різною кваліфікацією отримують однакову зарплату на рівні мінімальної. Інколи юрисконсульт із десятирічним стажем отримує стільки ж, скільки двірник.

Основні правила визначає Закон України «Про оплату праці» та Постанова Кабінету Міністрів №1298, яка запроваджує Єдину тарифну сітку (ЄТС).

Двірник зазвичай має 1 тарифний розряд.

Юрисконсульт – 7-10 тарифних розрядів залежно від кваліфікації.

Теоретично оклади повинні відображати рівень кваліфікації і бути різними.

Як пояснили в Інспекції з питань праці та зайнятості населення, причина, чому зарплати можуть зрівнятися, – державна гарантія мінімальної заробітної плати. Якщо нарахована зарплата менша за мінімалку, роботодавець доплачує до встановленого рівня. В результаті низькі оклади «дотягуються» до мінімальної зарплати, і різниця між кваліфікованими та некваліфікованими працівниками фактично зникає. Це формально законно, але створює ефект «зрівнялівки».

Що з надбавками і преміями

Заробітна плата складається з двох частин:

основної (оклад)

додаткової (надбавки, доплати, премії)

Надбавки і премії стимулюють працівників і виплачуються за:

складність і напруженість роботи;

високі досягнення;

виконання важливої роботи.

Виплата таких додаткових коштів залежить від наявності фінансування та рішень керівника.

Якщо локальні документи установи (колективний договір, положення про оплату праці або преміювання) передбачають надбавки чи премії, керівник зобов’язаний їх виплачувати. Ігнорування цього є порушенням трудових прав.

Практичні поради для працівників

Якщо ви отримуєте лише мінімальну зарплату:

Перевірте колективний договір і внутрішні положення про оплату та преміювання. Якщо виплати передбачені, але не здійснюються, можна звертатися до:

Держпраці;

профспілки;

засновника установи (департамент, міська рада);

суду.

Висновки

Однакова зарплата через доплату до мінімальної – формально законна.

Відсутність надбавок і премій залежить від внутрішніх документів та фінансування.

Якщо локальні положення передбачають додаткові виплати, їх невиплата є порушенням законодавства.

Таким чином, рівні оклади у бюджетній сфері не завжди означають порушення, але працівники мають право на додаткові стимулюючі виплати відповідно до внутрішніх правил установи.

