Почему юрисконсульт и дворник могут получать одинаковую зарплату – объяснение

В бюджетных учреждениях минимальная зарплата «уравняет» оклады, но невыплата надбавок и премий может быть незаконной.

В Инспекцию по вопросам труда и занятости населения Днепровского городского совета поступило обращение относительно одинаковых размеров заработной платы работников бюджетного учреждения. Рассмотрим, почему так происходит и когда это законно.

Как объясняет исполнительный орган, в бюджетной сфере часто случается, что работники с разной квалификацией получают одинаковую зарплату на уровне минимальной. Иногда юрисконсульт с десятилетним стажем получает столько же, сколько дворник.

Основные правила определяет Закон Украины «Об оплате труда» и Постановление Кабинета Министров №1298, которое вводит Единую тарифную сетку (ЕТС).

Уборщик обычно имеет 1 тарифный разряд.

Юрисконсульт – 7-10 тарифных разрядов в зависимости от квалификации.

Теоретически оклады должны отражать уровень квалификации и быть разными.

Как объяснили в Инспекции по вопросам труда и занятости населения, причина, по которой зарплаты могут сравняться, – государственная гарантия минимальной заработной платы. Если начисленная зарплата меньше минимальной, работодатель доплачивает до установленного уровня. В результате низкие оклады «дотягиваются» до минимальной зарплаты, и разница между квалифицированными и неквалифицированными работниками фактически исчезает. Это формально законно, но создает эффект «сравнивания».

Что с надбавками и премиями

Заработная плата состоит из двух частей:

основной (оклад)

дополнительной (надбавки, доплаты, премии)

Надбавки и премии служат стимулом для работников и выплачиваются за:

сложность и напряженность работы;

высокие достижения;

выполнение важной работы.

Выплата таких дополнительных средств зависит от наличия финансирования и решений руководителя.

Если локальные документы учреждения (коллективный договор, положение об оплате труда или премировании) предусматривают надбавки или премии, руководитель обязан их выплачивать. Игнорирование этого является нарушением трудовых прав.

Практические советы для работников

Если вы получаете только минимальную зарплату:

Проверьте коллективный договор и внутренние положения об оплате и премировании. Если выплаты предусмотрены, но не осуществляются, можно обращаться в:

— Гоструда;

— профсоюз;

— учредителя учреждения (департамент, городской совет);

— суд.

Выводы

Одинаковая зарплата за счет доплаты к минимальной – формально законна.

Отсутствие надбавок и премий зависит от внутренних документов и финансирования.

Если локальные положения предусматривают дополнительные выплаты, их невыплата является нарушением законодательства.

Таким образом, равные оклады в бюджетной сфере не всегда означают нарушение, но работники имеют право на дополнительные стимулирующие выплаты в соответствии с внутренними правилами учреждения.

