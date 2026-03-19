  1. В Украине

Почему юрисконсульт и дворник могут получать одинаковую зарплату – объяснение

23:48, 19 марта 2026
В бюджетных учреждениях минимальная зарплата «уравняет» оклады, но невыплата надбавок и премий может быть незаконной.
В Инспекцию по вопросам труда и занятости населения Днепровского городского совета поступило обращение относительно одинаковых размеров заработной платы работников бюджетного учреждения. Рассмотрим, почему так происходит и когда это законно.

Как объясняет исполнительный орган, в бюджетной сфере часто случается, что работники с разной квалификацией получают одинаковую зарплату на уровне минимальной. Иногда юрисконсульт с десятилетним стажем получает столько же, сколько дворник.

Основные правила определяет Закон Украины «Об оплате труда» и Постановление Кабинета Министров №1298, которое вводит Единую тарифную сетку (ЕТС).

  • Уборщик обычно имеет 1 тарифный разряд.
  • Юрисконсульт – 7-10 тарифных разрядов в зависимости от квалификации.
  • Теоретически оклады должны отражать уровень квалификации и быть разными.

Как объяснили в Инспекции по вопросам труда и занятости населения, причина, по которой зарплаты могут сравняться, – государственная гарантия минимальной заработной платы. Если начисленная зарплата меньше минимальной, работодатель доплачивает до установленного уровня. В результате низкие оклады «дотягиваются» до минимальной зарплаты, и разница между квалифицированными и неквалифицированными работниками фактически исчезает. Это формально законно, но создает эффект «сравнивания».

Что с надбавками и премиями

Заработная плата состоит из двух частей:

  • основной (оклад)
  • дополнительной (надбавки, доплаты, премии)

Надбавки и премии служат стимулом для работников и выплачиваются за:

  • сложность и напряженность работы;
  • высокие достижения;
  • выполнение важной работы.

Выплата таких дополнительных средств зависит от наличия финансирования и решений руководителя.

Если локальные документы учреждения (коллективный договор, положение об оплате труда или премировании) предусматривают надбавки или премии, руководитель обязан их выплачивать. Игнорирование этого является нарушением трудовых прав.

Практические советы для работников

Если вы получаете только минимальную зарплату:

  1. Проверьте коллективный договор и внутренние положения об оплате и премировании.
  2. Если выплаты предусмотрены, но не осуществляются, можно обращаться в:

— Гоструда;

— профсоюз;

— учредителя учреждения (департамент, городской совет);

— суд.

Выводы

  • Одинаковая зарплата за счет доплаты к минимальной – формально законна.
  • Отсутствие надбавок и премий зависит от внутренних документов и финансирования.
  • Если локальные положения предусматривают дополнительные выплаты, их невыплата является нарушением законодательства.

Таким образом, равные оклады в бюджетной сфере не всегда означают нарушение, но работники имеют право на дополнительные стимулирующие выплаты в соответствии с внутренними правилами учреждения.

зарплата трудовые отношения

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Поддельные метаданные, 57 банковских счетов и жизнь на 1000 гривен: как прошла собеседование предпоследняя четверка кандидатов в ВАКС

Восемнадцатый день специальных заседаний: кто претендует на должности судей антикоррупционного суда.

Нарушения ПДД, дело о контрабанде и BMW по стоимости билетов в США: детали собеседований претендентов в ВАКС

Семнадцатый день специальных заседаний: кто претендует на должности судей антикоррупционного суда.

Суд в Кировоградской области признал преступлением выдуманное переправление через границу

Суд признал виновным мужчину, получившего деньги за вымышленный план выезда за границу.

В Раде предлагают прописать в Бюджетном кодексе субвенции для детских садов и внешкольного образования

Депутаты предлагают дополнить Бюджетный кодекс новым видом субвенции.

In Absentia: почему заочные приговоры — это стратегическое оружие Украины

Как институт in absentia формирует фундамент для международных трибуналов и конфискации активов: позиция Офиса Генерального Прокурора и Верховного Суда.

