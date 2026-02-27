Наезд на пенсионерку на пешеходном переходе в Николаеве – что решил суд

Суд назначил три года тюремного заключения и запрет на вождение автомобиля на два года.

Фото: DepositPhotos

В Центральном районном суде Николаева вынесли приговор 45-летнему местному жителю, обвиняемому по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины. Рассмотрение дела проходило под председательством судьи Светланы Скрипченко.

Обстоятельства дела

Суд установил, что в конце 2024 года мужчина, управляя автомобилем «Citroёn Jumpy», двигался по улице Малая Морская в Николаеве. На перекрестке с улицей Марка Кропивницкого он совершил наезд на пенсионерку, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

От полученных травм женщина скончалась в больнице через два дня.

Позиции сторон

В суде обвиняемый признал вину и заявил, что не заметил пешехода. Он сообщил, что его брат возместил расходы на похороны, а сам он передал дочери погибшей 6 тысяч гривен в качестве моральной компенсации. Мужчина раскаялся и просил не назначать суровое наказание.

Потерпевшая отметила, что впервые увидела обвиняемого только через два месяца после аварии, до того общалась с его братом. Также она сообщила, что перед смертью ее мать просила не наказывать виновника строго.

Оценка суда и приговор

Изучив материалы дела, суд пришел к выводу, что раскаяние со стороны обвиняемого носило формальный характер. Об этом свидетельствуют, в частности, те факты, что последний встретился с потерпевшей только через два месяца после события, а извинился и предоставил средства в счет компенсации морального вреда уже в период судебного разбирательства, что, по мнению суда, не свидетельствует об искренности и действительности раскаяния.

Кроме того, указанное преступление, хотя и относится к категории совершенных по неосторожности, однако события произошли в результате преступной самоуверенности, что привело к лишению жизни человека.

Суд пришел к выводу о невозможности исправления обвиняемого без изоляции от общества.

В связи с этим мужчина признан виновным и назначено наказание в виде лишения свободы на три года с лишением права управлять транспортными средствами на срок два года.

