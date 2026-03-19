Как нотариус проверяет степень дееспособности физического лица перед удостоверением сделки – разъяснение

Проверка способности физического лица заключать сделки является обязательным условием законности нотариальных действий.

Министерство юстиции Украины пояснило, что для совершения сделки сторона должна обладать необходимым объемом дееспособности. Нотариус при удостоверении сделки проверяет, может ли лицо самостоятельно приобретать гражданские права, создавать обязанности и отвечать за их выполнение.

Что такое гражданская дееспособность

Гражданская дееспособность – это способность физического лица своими действиями приобретать права и выполнять обязанности. Она предполагает осознание значения своих действий и способность ими управлять.

Виды дееспособности:

полная;

неполная;

частичная;

ограниченная.

Полную дееспособность имеют лица, достигшие 18 лет. В определенных случаях ее могут получить несовершеннолетние, например при заключении брака. Ограничение дееспособности возможно только по решению суда. Лица с хроническими психическими расстройствами могут быть признаны недееспособными судом.

Как нотариус проверяет дееспособность

При удостоверении сделки нотариус:

определяет степень дееспособности по паспорту или другим документам, не вызывающим сомнений;

при необходимости получает справку об отсутствии психического расстройства, влияющего на способность управлять своими действиями;

оценивает способность лица осознавать сделку посредством беседы и разъяснения последствий нотариального действия;

в случае сомнений обращается в орган опеки и попечительства для установления отсутствия опеки или попечительства.

Особенности проверки несовершеннолетних

Лицо до 18 лет, вступившее в брак, представляет свидетельство о браке.

Несовершеннолетний, ставший отцом или матерью ребенка, предоставляет свидетельство о рождении ребенка и решение органа опеки о предоставлении полной дееспособности; в случае его отсутствия — соответствующее решение суда.

Лицо в возрасте 16–18 лет, занимающееся предпринимательской деятельностью, проверяется через Единый государственный реестр предпринимателей.

Лица, работающие по трудовому договору, подают справку с места работы и решение органа опеки или суда.

Проверка представителей

Нотариус проверяет полномочия представителя по доверенности или закону, его личность и дееспособность. Действительность доверенности устанавливается через Единый реестр доверенностей. Доверенности, выданные за рубежом, принимаются только после легализации, если это предусмотрено законодательством или международными договорами.

По результатам проверки нотариус изготавливает выписку из Единого реестра доверенностей, которая прилагается к экземпляру сделки, хранящемуся в делах нотариуса.

