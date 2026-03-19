Як нотаріус перевіряє обсяг цивільної дієздатності фізичної особи перед посвідченням правочину – пояснення

Перевірка здатності фізичної особи укладати правочини є обов’язковою умовою законності нотаріальних дій.

Міністерство юстиції України пояснило, що для вчинення правочину сторона має мати необхідний обсяг цивільної дієздатності. Нотаріус під час посвідчення правочину перевіряє, чи може особа самостійно набувати цивільні права, створювати обов’язки та відповідати за їх виконання.

Що таке цивільна дієздатність

Цивільна дієздатність – це здатність фізичної особи своїми діями набувати права та виконувати обов’язки. Вона передбачає усвідомлення значення своїх дій та здатність ними керувати.

Види дієздатності:

повна;

неповна;

часткова;

обмежена.

Повну дієздатність мають особи, які досягли 18 років. У певних випадках її можуть отримати неповнолітні, наприклад при укладенні шлюбу. Обмеження дієздатності можливе лише за рішенням суду. Особи з хронічними психічними розладами можуть бути визнані недієздатними судом.

Як нотаріус перевіряє дієздатність

Під час посвідчення правочину нотаріус:

визначає обсяг дієздатності за паспортом або іншими документами, які не викликають сумнівів;

за потреби отримує довідку про відсутність психічного розладу, що впливає на здатність керувати діями;

оцінює здатність особи усвідомлювати правочин через розмову та роз’яснення наслідків нотаріальної дії;

у разі сумнівів звертається до органу опіки та піклування для встановлення відсутності опіки або піклування.

Особливості перевірки неповнолітніх

Особа до 18 років, яка уклала шлюб, надає свідоцтво про шлюб.

Неповнолітній, який став батьком або матір’ю дитини, надає свідоцтво про народження дитини та рішення органу опіки про надання повної дієздатності; у разі його відсутності – відповідне рішення суду.

Особа 16-18 років, яка займається підприємницькою діяльністю, перевіряється через Єдиний державний реєстр підприємців.

Ті, хто працює за трудовим договором, подають довідку з місця роботи та рішення органу опіки або суду.

Перевірка представників

Нотаріус перевіряє повноваження представника за довіреністю або законом, його особу та дієздатність. Дійсність довіреності встановлюється через Єдиний реєстр довіреностей. Довіреності, видані за кордоном, приймаються лише після легалізації, якщо це передбачено законодавством чи міжнародними договорами.

За результатами перевірки нотаріус виготовляє витяг з Єдиного реєстру довіреностей, який додається до примірника правочину, що зберігається у справах нотаріуса.

