  1. В Украине

Правительство просят вернуть прежнее произношение слова «проект»

23:30, 19 марта 2026
В Украине зарегистрировали электронную петицию с предложением пересмотреть нормативное произношение слова «проект» и разрешить вариант — «проЭкт».

Инициатива №41/009504-26еп была обнародована 18 марта. Ее автор предлагает официально признать другое произношение слова как равноправное или альтернативное.

В тексте петиции отмечается, что современная форма «проект» для части носителей языка звучит неестественно.

«Современная форма «проект» с мягким звуком «е» в середине слова для многих носителей языка является неестественной в произношении и противоречит привычным артикуляционным моделям. Она воспринимается как резкая для слуха и такая, что не соответствует интонационной структуре живой разговорной украинской речи», — отмечает автор.

Вместо этого вариант «проЭкт», по его мнению, имеет ряд преимуществ:

  • соответствует исторически распространенному произношению во многих языках;
  • лучше согласуется с ритмом украинской речи;
  • является более удобным в повседневном использовании;
  • сохраняет четкость и выразительность звучания.

В связи с этим в петиции предлагают:

  • рассмотреть возможность признания варианта слова «проЭкт» как допустимого или единственно правильного;
  • провести профессиональное обсуждение с участием языковедов и общественности;
  • учесть живую языковую практику при формировании языковых норм.

Петиции необходимо собрать 25 тысяч подписей для дальнейшего рассмотрения правительством.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Поддельные метаданные, 57 банковских счетов и жизнь на 1000 гривен: как прошла собеседование предпоследняя четверка кандидатов в ВАКС

Восемнадцатый день специальных заседаний: кто претендует на должности судей антикоррупционного суда.

Нарушения ПДД, дело о контрабанде и BMW по стоимости билетов в США: детали собеседований претендентов в ВАКС

Семнадцатый день специальных заседаний: кто претендует на должности судей антикоррупционного суда.

Суд в Кировоградской области признал преступлением выдуманное переправление через границу

Суд признал виновным мужчину, получившего деньги за вымышленный план выезда за границу.

В Раде предлагают прописать в Бюджетном кодексе субвенции для детских садов и внешкольного образования

Депутаты предлагают дополнить Бюджетный кодекс новым видом субвенции.

In Absentia: почему заочные приговоры — это стратегическое оружие Украины

Как институт in absentia формирует фундамент для международных трибуналов и конфискации активов: позиция Офиса Генерального Прокурора и Верховного Суда.

