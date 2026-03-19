Правительство просят вернуть прежнее произношение слова «проект»

В Украине зарегистрировали электронную петицию с предложением пересмотреть нормативное произношение слова «проект» и разрешить вариант — «проЭкт».

Инициатива №41/009504-26еп была обнародована 18 марта. Ее автор предлагает официально признать другое произношение слова как равноправное или альтернативное.

В тексте петиции отмечается, что современная форма «проект» для части носителей языка звучит неестественно.

«Современная форма «проект» с мягким звуком «е» в середине слова для многих носителей языка является неестественной в произношении и противоречит привычным артикуляционным моделям. Она воспринимается как резкая для слуха и такая, что не соответствует интонационной структуре живой разговорной украинской речи», — отмечает автор.

Вместо этого вариант «проЭкт», по его мнению, имеет ряд преимуществ:

соответствует исторически распространенному произношению во многих языках;

лучше согласуется с ритмом украинской речи;

является более удобным в повседневном использовании;

сохраняет четкость и выразительность звучания.

В связи с этим в петиции предлагают:

рассмотреть возможность признания варианта слова «проЭкт» как допустимого или единственно правильного;

провести профессиональное обсуждение с участием языковедов и общественности;

учесть живую языковую практику при формировании языковых норм.

Петиции необходимо собрать 25 тысяч подписей для дальнейшего рассмотрения правительством.

