  1. В Україні

Уряд просять повернути колишню вимову слова «проєкт»

23:30, 19 березня 2026
У тексті петиції зазначається, що сучасна форма «проєкт» для частини носіїв мови звучить неприродньо.
В Україні зареєстрували електронну петицію з пропозицією переглянути нормативну вимову слова «проєкт» та дозволити варіант — «проЕкт».

Ініціатива №41/009504-26еп була оприлюднена 18 березня. Її автор пропонує офіційно визнати іншу вимову слова як рівноправну або альтернативний.

«Сучасна форма «проєкт» із м’яким звуком «є» у середині слова для багатьох носіїв мови є неприродною у вимові та суперечить звичним артикуляційним моделям. Вона сприймається як різка для слуху та така, що не відповідає інтонаційній структурі живої розмовної української мови», - зазначає автор.

Натомість варіант «проЕкт», на його думку, має низку переваг:

  • відповідає історично поширеній вимові в багатьох мовах;
  • краще узгоджується з ритмом українського мовлення;
  • є зручнішим у повсякденному використанні;
  • зберігає чіткість і виразність звучання.

У зв’язку з цим у петиції пропонують:

  • розглянути можливість визнання варіанту слова «проЕкт» як допустимого або єдино вірного;
  • провести фахове обговорення за участі мовознавців і громадськості;
  • врахувати живу мовну практику при формуванні мовних норм.

Петиція необхідної зібрати 25 тисяч підписів для подальшого розгляду урядом.

