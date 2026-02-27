Передача авто іншій особі – як оформити належного користувача онлайн
21:18, 27 лютого 2026
МВС пояснило, як оформити користування автомобілем через «Кабінет водія» або додаток «Дія».
Передати авто іншій особі на користування стало простіше: тепер це можна зробити онлайн у «Кабінеті водія» або через додаток «Дія». Про це повідомив Головний сервісний центр МВС.
Належний користувач – це особа, яка керує транспортним засобом, не будучи його власником. Саме вона отримує штрафи за порушення правил дорожнього руху, а не власник автомобіля, що робить процес прозорим і чесним.
Щоб призначити належного користувача:
Через «Кабінет водія»:
- Один користувач надсилає запит;
- Інший підтверджує його, і автомобіль з’являється в обох акаунтах.
Через додаток «Дія»:
- Обидва користувачі повинні мати електронні документи;
- Власник генерує QR-код;
- Водій сканує його, підписують – і авто оформлене на користування.
