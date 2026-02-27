  1. В Украине

Передача автомобиля другому лицу – как оформить надлежащего пользователя онлайн

21:18, 27 февраля 2026
МВД объяснило, как оформить пользование автомобилем через «Кабинет водителя» или приложение «Дія».
Передача автомобиля другому лицу – как оформить надлежащего пользователя онлайн
Передать автомобиль другому лицу в пользование стало проще: теперь это можно сделать онлайн в «Кабинете водителя» или через приложение «Дія». Об этом сообщил Главный сервисный центр МВД.

Належный пользователь – это лицо, которое управляет транспортным средством, не являясь его владельцем. Именно он получает штрафы за нарушение правил дорожного движения, а не владелец автомобиля, что делает процесс прозрачным и честным.

Чтобы назначить надлежащего пользователя:

Через «Кабинет водителя»:

  • Один пользователь отправляет запрос;
  • Другой подтверждает его, и автомобиль появляется в обоих аккаунтах.

Через приложение «Дія»:

  • Оба пользователя должны иметь электронные документы;
  • Владелец генерирует QR-код;
  • Водитель сканирует его, подписывают – и авто оформлено на пользование.

Дия авто автомобиль транспорт

