Передача автомобиля другому лицу – как оформить надлежащего пользователя онлайн

МВД объяснило, как оформить пользование автомобилем через «Кабинет водителя» или приложение «Дія».

Передать автомобиль другому лицу в пользование стало проще: теперь это можно сделать онлайн в «Кабинете водителя» или через приложение «Дія». Об этом сообщил Главный сервисный центр МВД.

Належный пользователь – это лицо, которое управляет транспортным средством, не являясь его владельцем. Именно он получает штрафы за нарушение правил дорожного движения, а не владелец автомобиля, что делает процесс прозрачным и честным.

Чтобы назначить надлежащего пользователя:

Через «Кабинет водителя»:

Один пользователь отправляет запрос;

Другой подтверждает его, и автомобиль появляется в обоих аккаунтах.

Через приложение «Дія»:

Оба пользователя должны иметь электронные документы;

Владелец генерирует QR-код;

Водитель сканирует его, подписывают – и авто оформлено на пользование.

