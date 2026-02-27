В Ізмаїлі на Одещині ворожий обстріл пошкодив будівлю податкової, фото

В. о. голови Державної податкової служби Леся Карнаух повідомила про пошкодження будівлі податкової служби та показала фото

Унаслідок атаки дронів-камікадзе по Одеській області пошкоджено будівлю Ізмаїльської державної податкової інспекції. Про це повідомила в. о. Голови ДПС Леся Карнаух.

«Вибиті вікна, пошкоджені вхідні двері. До речі, це вже не перше пошкодження будівлі внаслідок російських атак. Але найголовніше – люди не постраждали», – розповіла Карнаух.

Наразі триває фіксація пошкоджень. Вживаються всі необхідні заходи, щоб якнайшвидше відновити повноцінну роботу інспекції.

Фото: Леся Карнаух

Зазначимо, що після російської атаки у Ізмаїлі пошкоджені багатоповерхівки та приватні будинки, два медзаклади, спорткомплекс й дитячий садок. Також зазнали ушкоджень дві адміністративні будівлі та портова інфраструктура. Багато шахедів атакували місто у ніч на 27 лютого.

