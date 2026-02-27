У Великій Британії змінено підхід до патентування ШІ та програмного забезпечення

Верховний суд Великої Британії відмовився від національного тесту Aerotel та привів практику оцінки патентоспроможності комп’ютерних програм у відповідність до підходу Європейського патентного відомства.

У Великій Британії комп’ютерні програми «як такі» виключені з патентоспроможності, а отже не можуть бути запатентовані. Це виключення походить із Європейської патентної конвенції (EPC), яка тлумачиться відповідно до практики Європейського патентного відомства (EPO), пише Osborneclarke.

Верховний суд у справі Emotional Perception AI v Comptroller General of Patents, Designs and Trade скасував чинний у Великій Британії підхід Aerotel щодо визначення застосування виключення для комп’ютерних програм та віддав перевагу узгодженню з практикою EPO.

Суттєва зміна підходу

Це рішення означає кардинальну зміну підходу до оцінки винаходів у сфері штучного інтелекту та програмного забезпечення у Великій Британії. Суд встановив низький початковий поріг для уникнення виключення «комп’ютерна програма як така». Фактично це означає, що первинний бар’єр для патентоспроможності ШІ та інших комп’ютерно реалізованих винаходів став нижчим.

Втім, чи стане загалом легше отримати патентний захист, залежатиме від того, як Британське відомство інтелектуальної власності (UKIPO) застосовуватиме це рішення.

Тепер ключовим стане доведення реального технічного внеску та наявності винахідницького рівня. Бізнесу доведеться адаптувати підходи до підготовки патентних заявок, акцентуючи увагу на технічній реалізації.

Суть спору: штучна нейронна мережа

Справа стосувалася заявки на патент системи рекомендацій медіафайлів для користувачів на основі штучної нейронної мережі (ANN), навченої особливим способом.

Спочатку експерт UKIPO відхилив заявку, визнавши, що винахід є комп’ютерною програмою «як такою» і тому не підлягає патентуванню.

Високий суд скасував це рішення, дійшовши висновку, що ANN не підпадає під виключення і взагалі не є комп’ютерною програмою. Проте Апеляційний суд скасував це рішення, підтримавши позицію UKIPO.

Відмова від тесту Aerotel

Раніше суди застосовували чотириетапний тест Aerotel, який оцінював фактичний внесок винаходу та його технічний характер.

Верховний суд зазначив, що британське законодавство має відповідати Європейській патентній конвенції. Хоча британські суди формально не зобов’язані слідувати рішенням органів EPO, вони мають їх поважати та дотримуватися усталеної практики, якщо немає підстав вважати її помилковою.

У 2021 році Велика апеляційна палата EPO у справі G1/19 розкритикувала підхід Aerotel та запровадила так званий «any hardware approach».

Новий підхід: «будь-яке апаратне забезпечення»

Згідно з цим підходом, якщо заявка передбачає використання будь-якого фізичного апаратного забезпечення — навіть найпростішого — виключення для комп’ютерної програми не застосовується.

Верховний суд погодився з цією логікою та визнав, що саме такий підхід відповідає Конвенції.

Суд зазначив, що цей тест є «низьким порогом», однак це виправдано формулюванням «як така» у нормі про виключення.

Чи є нейронна мережа комп’ютерною програмою?

Суд визнав, що ANN фактично є набором інструкцій для обробки даних, а отже є комп’ютерною програмою. Однак вона не є програмою «як така», оскільки реалізується на апаратному забезпеченні.

У заявці згадувалися база даних, мережа зв’язку та пристрій користувача — цього було достатньо для проходження тесту «any hardware».

Проміжний етап аналізу

Водночас суд запровадив так званий «проміжний етап» між тестом «any hardware» та оцінкою новизни і винахідницького рівня.

На цьому етапі необхідно:

виокремити технічні ознаки винаходу,

відокремити нетехнічні елементи,

оцінити внесок кожної ознаки у технічний характер винаходу.

Суд не став сам застосовувати цей тест і передав справу назад до UKIPO.

Що це означає для бізнесу

Рішення створює більш сприятливі умови для подання заявок на патенти у сфері ШІ та програмного забезпечення.

Однак:

винаходи все одно повинні відповідати вимогам новизни,

необхідно доводити винахідницький рівень,

UKIPO може застосовувати проміжний тест доволі суворо.

Таким чином, основне навантаження переноситься на доведення реального технічного внеску.

Компаніям рекомендується переглянути стратегії підготовки патентних заявок та бути готовими до більш ретельної експертизи щодо технічного характеру ШІ-винаходів.

