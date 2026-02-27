В Великобритании изменен подход к патентованию ИИ и программного обеспечения

Верховный суд Великобритании отказался от национального теста Aerotel и привел практику оценки патентоспособности компьютерных программ в соответствие с подходом Европейского патентного ведомства.

В Великобритании компьютерные программы «как таковые» исключены из патентоспособности, а значит не могут быть запатентованы. Это исключение происходит из Европейской патентной конвенции (EPC), которая толкуется в соответствии с практикой Европейского патентного ведомства (EPO), пишет Osborne Clarke.

Верховный суд по делу Emotional Perception AI v Comptroller General of Patents, Designs and Trade отменил действовавший в Великобритании подход Aerotel к определению применения исключения для компьютерных программ и отдал предпочтение согласованию с практикой EPO.

Существенное изменение подхода

Это решение означает кардинальное изменение подхода к оценке изобретений в сфере искусственного интеллекта и программного обеспечения в Великобритании. Суд установил низкий начальный порог для преодоления исключения «компьютерная программа как таковая». Фактически это означает, что первоначальный барьер для патентоспособности ИИ и других компьютерно реализованных изобретений стал ниже.

Впрочем, станет ли в целом проще получить патентную защиту, будет зависеть от того, как Британское ведомство интеллектуальной собственности (UKIPO) будет применять это решение.

Теперь ключевым станет доказательство реального технического вклада и наличия изобретательского уровня. Бизнесу придется адаптировать подходы к подготовке патентных заявок, акцентируя внимание на технической реализации.

Суть спора: искусственная нейронная сеть

Дело касалось заявки на патент системы рекомендаций медиафайлов для пользователей на основе искусственной нейронной сети (ANN), обученной особым образом.

Изначально эксперт UKIPO отклонил заявку, признав, что изобретение является компьютерной программой «как таковой» и потому не подлежит патентованию.

Высокий суд отменил это решение, придя к выводу, что ANN не подпадает под исключение и вообще не является компьютерной программой. Однако Апелляционный суд отменил это решение, поддержав позицию UKIPO.

Отказ от теста Aerotel

Ранее суды применяли четырехэтапный тест Aerotel, который оценивал фактический вклад изобретения и его технический характер.

Верховный суд отметил, что британское законодательство должно соответствовать Европейской патентной конвенции. Хотя британские суды формально не обязаны следовать решениям органов EPO, они должны уважать их и придерживаться устоявшейся практики, если нет оснований считать ее ошибочной.

В 2021 году Большая апелляционная палата EPO в деле G1/19 раскритиковала подход Aerotel и ввела так называемый «any hardware approach».

Новый подход: «любое аппаратное обеспечение»

Согласно этому подходу, если заявка предусматривает использование любого физического аппаратного обеспечения — даже самого простого — исключение для компьютерной программы не применяется.

Верховный суд согласился с этой логикой и признал, что именно такой подход соответствует Конвенции.

Суд отметил, что этот тест является «низким порогом», однако это оправдано формулировкой «как таковая» в норме об исключении.

Является ли нейронная сеть компьютерной программой?

Суд признал, что ANN фактически представляет собой набор инструкций для обработки данных, а следовательно является компьютерной программой. Однако она не является программой «как таковой», поскольку реализуется на аппаратном обеспечении.

В заявке упоминались база данных, сеть связи и устройство пользователя — этого оказалось достаточно для прохождения теста «any hardware».

Промежуточный этап анализа

В то же время суд ввел так называемый «промежуточный этап» между тестом «any hardware» и оценкой новизны и изобретательского уровня.

На этом этапе необходимо:

выделить технические признаки изобретения,

отделить нетехнические элементы,

оценить вклад каждого признака в технический характер изобретения.

Суд не стал самостоятельно применять этот тест и передал дело обратно в UKIPO.

Что это означает для бизнеса

Решение создает более благоприятные условия для подачи заявок на патенты в сфере ИИ и программного обеспечения.

Однако:

изобретения по-прежнему должны соответствовать требованиям новизны,

необходимо доказывать изобретательский уровень,

UKIPO может применять промежуточный тест достаточно строго.

Таким образом, основная нагрузка переносится на доказательство реального технического вклада.

Компаниям рекомендуется пересмотреть стратегии подготовки патентных заявок и быть готовыми к более тщательной экспертизе в части технического характера ИИ-изобретений.

