Банкам планируют запретить взыскивать кредитные долги с военнослужащих

Предлагается установить временный мораторий на принудительное взыскание долгов с военнослужащих в период военного положения.

В Украине могут запретить банкам и финансовым учреждениям в период военного положения и в течение шести месяцев после его завершения требовать от военнослужащих погашения кредитной задолженности, обращаться в суд или взыскивать долги в принудительном порядке.

Такие изменения предусматривает зарегистрированный на сайте парламента законопроект №15050, которым предлагается существенно усилить социальную защиту военнослужащих и членов их семей.

В пояснительной записке авторы ссылаются на обращения граждан, поступающие к Уполномоченному Верховной Рады по правам человека, которые касаются нарушения прав военнослужащих в части исполнения кредитных обязательств. Отмечается, что несмотря на установленные законом льготы по оплате кредита, банки и финансовые учреждения продолжают начислять проценты, штрафы и пеню военнослужащим, пропавшим без вести или попавшим в плен, и обращаются в суд для взыскания долгов.

Что именно предлагается установить

Проектом закона вводится временный мораторий, который запрещает кредиторам совершать любые действия, направленные на принудительное взыскание просроченной задолженности.

Ограничения охватывают широкий перечень запретов, в частности:

обращение в суд с исками о взыскании долга;

приостановление уже открытых судебных производств на период действия моратория;

подачу заявлений об открытии исполнительных производств;

совершение исполнительных надписей нотариусов;

осуществление любого взаимодействия, направленного на принудительное взыскание задолженности (телефонные звонки, сообщения, личные встречи и т.д.);

обращение взыскания на доходы должника, за исключением отдельных случаев, связанных с алиментами или возмещением вреда;

обращение взыскания на имущество, которое является предметом залога или ипотеки;

уступку права требования третьим лицам, включая факторинговые и коллекторские компании.

Указанные запреты распространяются на все кредитные договоры и договоры займа — независимо от времени их заключения.

На кого распространяется действие закона

Проект определяет четкий перечень лиц, подпадающих под действие будущего моратория.

Речь идет об:

военнослужащих Вооруженных Сил Украины, Государственной специальной службы транспорта, Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований и правоохранительных органов специального назначения;

военнослужащих, ставших лицами с инвалидностью вследствие заболевания, связанного с прохождением военной службы, либо вследствие заболевания после увольнения с военной службы, связанного с ее прохождением;

членах семей военнослужащих, погибших, умерших или пропавших без вести;

лицах, находящихся в плену, лицах, с которыми утрачена связь, и лицах, пропавших без вести.

Механизм реализации и исполнения

Отдельное внимание законопроект уделяет процедуре приостановления исполнительных производств.

Предусмотрено, что исполнительное производство должно быть приостановлено государственным или частным исполнителем в течение трех рабочих дней после получения документа, подтверждающего статус должника.

Документами, подтверждающими статус должника для военнослужащих, являются военно-учетный документ с соответствующими записями, справка из воинской части или территориального центра комплектования и социальной поддержки. В течение срока действия моратория, установленного данным законопроектом, какие-либо исполнительные действия не совершаются.

Реструктуризация после завершения военного положения

После окончания шестимесячного срока со дня прекращения или отмены военного положения должники и кредиторы обязаны по требованию одной из сторон провести реструктуризацию образовавшейся задолженности на льготных условиях, порядок которых определяется Кабинетом Министров Украины по представлению Национального банка Украины.

Закон предусматривает возможность приостановления исполнительного производства в случаях, определенных законом (например, по решению суда или при наличии специальных обстоятельств).

Дополнительно отмечается, что в настоящее время Закон Украины «Об исполнительном производстве» не содержит общей нормы, которая автоматически приостанавливала бы исполнительные производства в отношении военнослужащих лишь на основании факта прохождения службы. Поэтому законопроектом предлагается установить законодательный запрет для банков, небанковских финансовых учреждений, коллекторских компаний и других субъектов финансового рынка осуществлять принудительные действия в отношении определенной категории должников, непосредственно связанных с защитой государства.

