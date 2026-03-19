Нотариальная палата предостерегла от чрезмерного расширения полномочий риэлторов

Речь идет об изменениях законодательства, которые предусматривают передачу части государственных функций риэлторам.

Представители Нотариальной палаты приняли участие в заседании рабочей группы Комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства.

В центре обсуждения — совершенствование законодательства по защите жилищных прав граждан при осуществлении операций с недвижимостью.

В ходе заседания участники рассмотрели подходы к институциональному регулированию рынка посреднических и консультационных услуг в сфере недвижимости. Речь шла об определении ролей государственных органов и профессионального сообщества, а также об использовании опыта регулирования других профессий.

В Нотариальной палате подчеркнули высокие квалификационные требования к нотариусам и необходимость постоянного повышения профессионального уровня. Также представители палаты поделились практикой профессионального самоуправления в нотариате.

Отдельное внимание уделили будущим полномочиям риэлторов. В Нотариальной палате предостерегли, что отдельные законопроекты предусматривают передачу риэлторам функций, которые должны выполнять государственные органы. В частности, речь идет о доступе к государственным и электронным реестрам, создании единой информационной базы с данными о недвижимости и ее владельцах, а также о введении риэлторских запросов.

В палате подчеркнули риски концентрации значительных объемов персональных данных в рамках саморегулируемой организации, которая одновременно может стать владельцем и администратором такой базы. Отмечено, что подобного объема полномочий в настоящее время нет даже у государства.

Кроме того, в Нотариальной палате обратили внимание на несоответствие квалификационных требований к риэлторам сложности их деятельности. Действующие законопроекты предусматривают минимальные требования — достижение 18-летнего возраста и полное общее среднее образование, что, по мнению специалистов, является недостаточным для работы с правовой, технической и экономической информацией.

В Нотариальной палате призвали учесть эти замечания при формировании модели регулирования риэлторской деятельности в Украине. Работа над законодательными изменениями продолжается.

Ранее сообщалось, что в парламенте разрабатывают законопроект, который должен установить четкие правила работы риелторов в Украине. Цель инициативы — упорядочить рынок недвижимости и оставить на нем только профессиональных и ответственных специалистов.

