Нотаріальна палата застерегла від надмірного розширення повноважень рієлторів

Йдеться про зміни законодавства, що передбачають передачу частини державних функцій рієлторам.

Представники Нотаріальної палати взяли участь у засіданні робочої групи Комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування.

У центрі обговорення — удосконалення законодавства щодо захисту житлових прав громадян під час операцій з нерухомістю.

Під час засідання учасники розглянули підходи до інституційного регулювання ринку посередницьких і консультаційних послуг у сфері нерухомості. Йшлося про визначення ролей державних органів і професійної спільноти, а також про використання досвіду регулювання інших професій.

У Нотаріальній палаті наголосили на високих кваліфікаційних вимогах до нотаріусів і необхідності постійного підвищення професійного рівня. Також представники палати поділилися практикою професійного самоврядування у нотаріаті.

Окрему увагу приділили майбутнім повноваженням рієлторів. У Нотаріальній палаті застерегли, що окремі законопроєкти передбачають передачу рієлторам функцій, які мають виконувати державні органи. Зокрема, йдеться про доступ до державних та електронних реєстрів, створення єдиної інформаційної бази з даними про нерухомість і її власників, а також запровадження рієлторських запитів.

У палаті підкреслили ризики концентрації значних обсягів персональних даних у межах саморегулівної організації, яка водночас може стати власником і адміністратором такої бази. Зауважено, що подібного обсягу повноважень наразі не має навіть держава.

Крім того, у Нотаріальній палаті звернули увагу на невідповідність кваліфікаційних вимог до рієлторів складності їхньої діяльності. Чинні законопроєкти передбачають мінімальні вимоги — досягнення 18 років і повну загальну середню освіту, що, на думку фахівців, є недостатнім для роботи з правовою, технічною та економічною інформацією.

У Нотаріальній палаті закликали врахувати ці зауваження під час формування моделі регулювання рієлторської діяльності в Україні. Робота над законодавчими змінами триває.

Раніше повідомлялося, що у парламенті напрацьовують законопроєкт, який має встановити чіткі правила роботи рієлторів в Україні. Мета ініціативи — впорядкувати ринок нерухомості та залишити на ньому лише професійних і відповідальних фахівців.

