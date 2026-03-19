  1. В Україні

Нотаріальна палата застерегла від надмірного розширення повноважень рієлторів

15:33, 19 березня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Йдеться про зміни законодавства, що передбачають передачу частини державних функцій рієлторам.
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Представники Нотаріальної палати взяли участь у засіданні робочої групи Комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

У центрі обговорення — удосконалення законодавства щодо захисту житлових прав громадян під час операцій з нерухомістю.

Під час засідання учасники розглянули підходи до інституційного регулювання ринку посередницьких і консультаційних послуг у сфері нерухомості. Йшлося про визначення ролей державних органів і професійної спільноти, а також про використання досвіду регулювання інших професій.

У Нотаріальній палаті наголосили на високих кваліфікаційних вимогах до нотаріусів і необхідності постійного підвищення професійного рівня. Також представники палати поділилися практикою професійного самоврядування у нотаріаті.

Окрему увагу приділили майбутнім повноваженням рієлторів. У Нотаріальній палаті застерегли, що окремі законопроєкти передбачають передачу рієлторам функцій, які мають виконувати державні органи. Зокрема, йдеться про доступ до державних та електронних реєстрів, створення єдиної інформаційної бази з даними про нерухомість і її власників, а також запровадження рієлторських запитів.

У палаті підкреслили ризики концентрації значних обсягів персональних даних у межах саморегулівної організації, яка водночас може стати власником і адміністратором такої бази. Зауважено, що подібного обсягу повноважень наразі не має навіть держава.

Крім того, у Нотаріальній палаті звернули увагу на невідповідність кваліфікаційних вимог до рієлторів складності їхньої діяльності. Чинні законопроєкти передбачають мінімальні вимоги — досягнення 18 років і повну загальну середню освіту, що, на думку фахівців, є недостатнім для роботи з правовою, технічною та економічною інформацією.

У Нотаріальній палаті закликали врахувати ці зауваження під час формування моделі регулювання рієлторської діяльності в Україні. Робота над законодавчими змінами триває.

Раніше повідомлялося, що у парламенті напрацьовують законопроєкт, який має встановити чіткі правила роботи рієлторів в Україні. Мета ініціативи — впорядкувати ринок нерухомості та залишити на ньому лише професійних і відповідальних фахівців.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

законопроект

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
У Раді пропонують прописати в Бюджетному кодексі субвенції для дитсадків і позашкілля

Депутати пропонують доповнити Бюджетний кодекс новим видом субвенції.

In Absentia: чому заочні вироки — це стратегічна зброя України

Як інститут in absentia формує фундамент для міжнародних трибуналів та конфіскації активів: позиція Офісу Генерального Прокурора та Верховного Суду.

Рада може переглянути порядок доступу до реєстру судових рішень

Комітет Верховної Ради обговорив зміни до законодавства, які можуть суттєво звузити відкритість судових рішень.

Для справ про стягнення комунальних боргів пропонують запровадити виключну підсудність: деталі законопроєкту

Новий законопроєкт змінює підсудність цивільних справ та прив’язує стягнення боргів за комуналку до адреси квартири.

Заборона на дублювання висновків ЄСПЛ: Кабмін оновив правила оскарження умов тримання під вартою

Уряд обмежив коло осіб, які можуть ініціювати перевірку умов у СІЗО, та заборонив Комісії переглядати строки, за якими вже є рішення ЄСПЛ.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]