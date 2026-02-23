В Україні запровадять нові правила для рієлторів: кого допустять до ринку

Верховна Рада готує законопроєкт про врегулювання діяльності рієлторів.

У парламенті напрацьовують законопроєкт, який має встановити чіткі правила роботи рієлторів в Україні. Мета ініціативи — впорядкувати ринок нерухомості та залишити на ньому лише професійних і відповідальних фахівців.

Про це повідомила голова Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк.

За словами парламентарки, наразі немає достовірної інформації про кількість рієлторів в Україні. Професійні об’єднання називають цифри від 45 до 80 тисяч осіб, тоді як самі учасники ринку оцінюють кількість справжніх професіоналів у 2–3 тисячі.

«Сьогодні ніхто не знає, скільки на ринку України працює рієлторів. Навіть асоціації, які об'єднують фахівців з нерухомості, наводять різні дані», — зазначила вона.

За словами Шуляк, особи, які не мають належної кваліфікації, не сплачують податки та не можуть забезпечити якісні послуги, не повинні займатися відповідною діяльністю.

Наразі тривають дискусії щодо моделі регулювання, а незахищеними залишаються ні ті, хто продають квартиру чи здають її в оренду, ні споживачі рієлторських послуг.

«Наразі ведуться активні дискусії, яку ж модель обрати, ми розглядаємо різні підходи. Наприклад, у Європейському Союзі рієлторська діяльність регламентується певними правилами на рівні держави, тому споживач послуг максимально захищений. У нас незахищені ні ті, хто продають квартиру чи здають її в оренду, ні споживачі рієлторських послуг», - наголосила народна депутатка.

Документ має визначити:

хто такий рієлтор,

як він потрапляє до середовища рієлторів,

що входить в його обов'язки, що він перевіряє, що він надає клієнту,

яку відповідальність несе перед клієнтом.

«Люди не повинні сплачувати за ту послугу, яку вони не споживали. Також ми дійшли висновку, що весь перелік питань повинна закривати людина, яка себе називає рієлтором, фахівцем із нерухомості. Це доволі складна діяльність, і для цього треба мати фах, бути професіоналом, щоб надавати якісні послуги», — наголосила парламентарка.

