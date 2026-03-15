  1. В Україні

$6000 обіцяв ухилянту «догляд» за сторонньою людиною заради відстрочки — у Києві затримали ділка

23:27, 15 березня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Києві правоохоронці повідомили про підозру 49-річному чоловіку, який обіцяв допомогти військовозобов’язаному укласти договір по догляду за людиною, яка страждає на психічні розлади. Це стало б підставою для отримання чоловіком відстрочки від мобілізації та дозволило виїхати за кордон, передає Київська міська прокуратура.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

«Такі послуги підозрюваний оцінив в 6 тис. доларів США. Гроші за свою допомогу він отримував в декілька етапів на карту. Після отримання останньої частини обумовленої суми – 170 тис. гривень, чоловіка затримали та повідомили йому про підозру», - заявили у відомстві.

Дії підозрюваного кваліфіковано як зловживання впливом та сприяння незаконному переправленню військовозобов’язаного за кордон.

Зловмиснику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дев'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

У прокуратурі додали, підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 454 200 гривень.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

прокуратура Київ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]