$6000 обіцяв ухилянту «догляд» за сторонньою людиною заради відстрочки — у Києві затримали ділка

У Києві правоохоронці повідомили про підозру 49-річному чоловіку, який обіцяв допомогти військовозобов’язаному укласти договір по догляду за людиною, яка страждає на психічні розлади. Це стало б підставою для отримання чоловіком відстрочки від мобілізації та дозволило виїхати за кордон, передає Київська міська прокуратура.

«Такі послуги підозрюваний оцінив в 6 тис. доларів США. Гроші за свою допомогу він отримував в декілька етапів на карту. Після отримання останньої частини обумовленої суми – 170 тис. гривень, чоловіка затримали та повідомили йому про підозру», - заявили у відомстві.

Дії підозрюваного кваліфіковано як зловживання впливом та сприяння незаконному переправленню військовозобов’язаного за кордон.

Зловмиснику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дев'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

У прокуратурі додали, підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 454 200 гривень.

