В Украине введут новые правила для риелторов: кого допустят к рынку

Верховная Рада готовит законопроект о регулировании деятельности риелторов.

Фото: freepik

В парламенте разрабатывают законопроект, который должен установить четкие правила работы риелторов в Украине. Цель инициативы — упорядочить рынок недвижимости и оставить на нем только профессиональных и ответственных специалистов.

Об этом сообщила председатель Комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк.

По словам парламентария, в настоящее время отсутствует достоверная информация о количестве риелторов в Украине. Профессиональные объединения называют цифры от 45 до 80 тысяч человек, тогда как сами участники рынка оценивают количество настоящих профессионалов в 2–3 тысячи.

«Сегодня никто не знает, сколько на рынке Украины работает риелторов. Даже ассоциации, объединяющие специалистов по недвижимости, приводят разные данные», — отметила она.

По словам Шуляк, лица, которые не имеют надлежащей квалификации, не платят налоги и не могут обеспечить качественные услуги, не должны заниматься соответствующей деятельностью.

В настоящее время продолжаются дискуссии относительно модели регулирования, при этом незащищенными остаются ни те, кто продают квартиру или сдают ее в аренду, ни потребители риелторских услуг.

«Сейчас ведутся активные дискуссии, какую модель выбрать, мы рассматриваем различные подходы. Например, в Европейском Союзе риелторская деятельность регламентируется определенными правилами на уровне государства, поэтому потребитель услуг максимально защищен. У нас не защищены ни те, кто продают квартиру или сдают ее в аренду, ни потребители риелторских услуг», — подчеркнула народный депутат.

Документ должен определить:

кто такой риелтор,

как он получает доступ к деятельности,

что входит в его обязанности, что он проверяет, что предоставляет клиенту,

какую ответственность несет перед клиентом.

«Люди не должны платить за ту услугу, которую они не получали. Также мы пришли к выводу, что весь перечень вопросов должна закрывать человек, который называет себя риелтором, специалистом по недвижимости. Это достаточно сложная деятельность, и для этого нужно иметь профильные знания, быть профессионалом, чтобы предоставлять качественные услуги», — подчеркнула парламентарий.

