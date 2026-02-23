  1. Законодательство
  2. / В Украине

В Украине введут новые правила для риелторов: кого допустят к рынку

17:59, 23 февраля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Верховная Рада готовит законопроект о регулировании деятельности риелторов.
В Украине введут новые правила для риелторов: кого допустят к рынку
Фото: freepik
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В парламенте разрабатывают законопроект, который должен установить четкие правила работы риелторов в Украине. Цель инициативы — упорядочить рынок недвижимости и оставить на нем только профессиональных и ответственных специалистов.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Об этом сообщила председатель Комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк.

По словам парламентария, в настоящее время отсутствует достоверная информация о количестве риелторов в Украине. Профессиональные объединения называют цифры от 45 до 80 тысяч человек, тогда как сами участники рынка оценивают количество настоящих профессионалов в 2–3 тысячи.

«Сегодня никто не знает, сколько на рынке Украины работает риелторов. Даже ассоциации, объединяющие специалистов по недвижимости, приводят разные данные», — отметила она.

По словам Шуляк, лица, которые не имеют надлежащей квалификации, не платят налоги и не могут обеспечить качественные услуги, не должны заниматься соответствующей деятельностью.

В настоящее время продолжаются дискуссии относительно модели регулирования, при этом незащищенными остаются ни те, кто продают квартиру или сдают ее в аренду, ни потребители риелторских услуг.

«Сейчас ведутся активные дискуссии, какую модель выбрать, мы рассматриваем различные подходы. Например, в Европейском Союзе риелторская деятельность регламентируется определенными правилами на уровне государства, поэтому потребитель услуг максимально защищен. У нас не защищены ни те, кто продают квартиру или сдают ее в аренду, ни потребители риелторских услуг», — подчеркнула народный депутат.

Документ должен определить:

  • кто такой риелтор,
  • как он получает доступ к деятельности,
  • что входит в его обязанности, что он проверяет, что предоставляет клиенту,
  • какую ответственность несет перед клиентом.

«Люди не должны платить за ту услугу, которую они не получали. Также мы пришли к выводу, что весь перечень вопросов должна закрывать человек, который называет себя риелтором, специалистом по недвижимости. Это достаточно сложная деятельность, и для этого нужно иметь профильные знания, быть профессионалом, чтобы предоставлять качественные услуги», — подчеркнула парламентарий.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Верховная Рада Украины

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Определение следственного судьи не возобновляет досудебное расследование автоматически: КУС ВС отступил от позиции прошлых лет

КУС подчеркнул: решение о возобновлении досудебного расследования принадлежит исключительно стороне обвинения.

Суд сможет предоставлять до шести месяцев для примирения супругов: как изменится процесс расторжения брака

Проект нового Гражданского кодекса Украины изменяет подход к расторжению брака и детализирует механизм примирения супругов.

Франция закрепила тайну консультаций корпоративных юристов: решение Конституционного совета

Конституционный совет Франции подтвердил законность режима конфиденциальности юридических консультаций компаний, подчеркнув необходимость эффективного судебного контроля.

Работодателям хотят разрешить увольнение работников «задним числом»

Инициатива предусматривает упрощение трудовых процедур для работодателей в зонах боевых действий и на временно оккупированных территориях.

Лес без статуса: апелляция в Виннице обязала городской совет вернуться к земельному решению

Суд признал противоправной отказ вынести на сессию вопрос о самозалесенных участках.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]