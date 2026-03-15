  1. В Украине

В Киеве наказали водителя, который ехал без включенного ближнего света фар в темное время суток

22:00, 15 марта 2026
В столице привлекли к ответственности водителя, нарушившего ПДД.
В Киеве на бульваре Николая Михновского наказали водителя автомобиля Mercedes, который, выезжая с АЗС, двигался без включенного ближнего света фар в темное время суток и пересек двойную сплошную линию дорожной разметки.

Как сообщила патрульная полиция Киева, инспекторы остановили водителя, напомнили ему правила дорожного движения и вынесли постановление по ч. 2 ст. 122 (Управление транспортным средством без включенного ближнего света фар в темное время суток) КУоАП.

Водителям напоминают, что в темное время суток и в условиях недостаточной видимости независимо от степени освещенности дороги, а также в тоннелях на движущемся транспортном средстве должны быть включены фары ближнего (или дальнего) света.

Национальная полиция Киев

