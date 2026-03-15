У Києві покарали водія, який рухався без ввімкненого ближнього світла фар у темну пору доби

У столиці притягнули до відповідальності водія, який порушив ПДР

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Києві на бульварі Миколи Міхновського покарали водія автомобіля Mercedes, який, виїжджаючи з АЗС, рухався без ввімкненого ближнього світла фар у темну пору доби та перетнув подвійну суцільну лінію дорожньої розмітки.

Як повідомила патрульна поліція Києва, інспектори зупинили керманича, нагадали йому ПДР та винесли на нього постанову за ч. 2 ст. 122 (Керування транспортним засобом без ввімкненого ближнього світла фар у темну пору доби) КУпАП.

Водії, нагадуємо, що у темну пору доби та в умовах недостатньої видимості незалежно від ступеня освітлення дороги, а також у тунелях на транспортному засобі, що рухається, повинні бути ввімкнені фари ближнього (дальнього) світла.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.