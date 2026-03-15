У Києві покарали водія, який рухався без ввімкненого ближнього світла фар у темну пору доби

22:00, 15 березня 2026
У столиці притягнули до відповідальності водія, який порушив ПДР
У Києві покарали водія, який рухався без ввімкненого ближнього світла фар у темну пору доби
У Києві на бульварі Миколи Міхновського покарали водія автомобіля Mercedes, який, виїжджаючи з АЗС, рухався без ввімкненого ближнього світла фар у темну пору доби та перетнув подвійну суцільну лінію дорожньої розмітки.

Як повідомила патрульна поліція Києва, інспектори зупинили керманича, нагадали йому ПДР та винесли на нього постанову за ч. 2 ст. 122 (Керування транспортним засобом без ввімкненого ближнього світла фар у темну пору доби) КУпАП.

Водії, нагадуємо, що у темну пору доби та в умовах недостатньої видимості незалежно від ступеня освітлення дороги, а також у тунелях на транспортному засобі, що рухається, повинні бути ввімкнені фари ближнього (дальнього) світла.

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено.

