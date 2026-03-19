НДС для ФЛП: к середине лета Украина должна принять решение для сотрудничества с МВФ

В Верховной Раде обсуждают компромисс по НДС для ФЛП в переговорах с МВФ.

Требование Международного валютного фонда о введении налога на добавленную стоимость для физических лиц-предпринимателей остается одним из самых чувствительных вопросов для Украины. В то же время власть рассчитывает найти компромиссное решение, которое учтет интересы как государства, так и бизнеса, заявил член парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Алексей Леонов.

По его словам, в ходе переговоров уже удалось повысить порог годового оборота для обязательного введения НДС — с 1 млн до 4 млн грн. Это повлияло примерно на 200 тысяч предпринимателей. В то же время еще около 250 тысяч ФЛП могут подпасть под новые правила в случае принятия соответствующего законопроекта.

Леонов подчеркнул, что вопрос введения НДС для ФЛП необходимо решить до середины лета, поскольку Украина заинтересована в продолжении финансирования от МВФ.

«Нам очень нужно финансирование от МВФ, и до середины лета мы уже должны обсудить и принять решение по НДС для ФЛП. Но я считаю, что у нашего дипломатического корпуса есть все возможности, чтобы найти компромиссные решения», — отметил он.

В то же время одним из ключевых направлений для компромисса он назвал возможную отсрочку введения налога.

«Возможно, это будет после того, как Украина войдет в Европейский Союз или через некоторое время после вступления в ЕС. Ведь наши предприниматели сегодня на 100% не готовы к европейским нормам налогообложения, но полностью готовы к европейским нормам стимулирования развития бизнеса. Я уверен, что мы сможем договориться с Фондом, приводя правильные аргументы, и найдем правильное решение для страны и для нашего бизнеса», — отметил народный депутат.

Он пояснил, что требование о введении НДС для ФЛП, по замыслу Международного валютного фонда, позволит устранить все лазейки для уклонения от налогообложения.

В то же время, по мнению депутата, у власти «уже есть рычаги для того, чтобы решить этот вопрос».

«В частности Бюро экономической безопасности и налоговая имеют необходимые инструменты. Просто над этим вопросом нужно поработать и правительству, и парламенту», — подытожил он.

Ранее мы сообщали, что миссия Международного валютного фонда будет обсуждать с украинской властью дальнейшие шаги для получения финансирования. Одной из главных тем переговоров станет введение НДС для физических лиц-предпринимателей.

Отметим, что Международный валютный фонд выразил обеспокоенность из-за задержки с принятием законодательных изменений, необходимых для получения Украиной дальнейшего финансирования в рамках программы на $8,1 млрд.

По информации СМИ, миссия МВФ во главе с Гэвином Греем планирует с 18 марта провести встречи с украинскими депутатами.

Речь идет о непопулярных мерах, в частности:

введение НДС для предпринимателей и домохозяйств на упрощенной системе;

снижение порога налогообложения международных посылок.

Глава НБУ Андрей Пышный заявил, что в случае критического сценария Нацбанк может быть вынужден напрямую кредитовать Минфин, как это было в начале полномасштабного вторжения.

На этом фоне Президент Владимир Зеленский раскритиковал работу парламента.

