ПДВ для ФОПів: до середини літа Україна має ухвалити рішення для співпраці з МВФ

У Верховній Раді обговорюють компроміс щодо ПДВ для ФОПів у переговорах з МВФ.

Вимога Міжнародного валютного фонду щодо запровадження податку на додану вартість для фізичних осіб-підприємців залишається одним із найчутливіших питань для України. Водночас влада розраховує знайти компромісне рішення, яке врахує інтереси як держави, так і бізнесу, заявив член парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Олексій Леонов.

За його словами, у ході переговорів уже вдалося підвищити поріг річного обороту для обов’язкового запровадження ПДВ — з 1 млн до 4 млн грн. Це вплинуло на близько 200 тисяч підприємців. Водночас ще приблизно 250 тисяч ФОПів можуть підпасти під нові правила у разі ухвалення відповідного законопроєкту.

Леонов наголосив, що питання запровадження ПДВ для ФОПів необхідно вирішити до середини літа, оскільки Україна зацікавлена у продовженні фінансування від МВФ.

«Нам дуже потрібне фінансування від МВФ, і до середині літа ми вже повинні обговорити й ухвалити рішення щодо ПДВ для ФОПів. Але я вважаю, що в нашого дипломатичного корпусу є всі можливості, щоб знайти компромісні рішення», - зазначив він.

Водночас одним із ключових напрямів для компромісу він назвав можливе відтермінування запровадження податку.

«Можливо, це буде після того, як Україна увійде до Європейського Союзу або через якийсь час після вступу до ЄС. Адже наші підприємці сьогодні на 100% не готові до європейських норм оподаткування, але повністю готові до європейських норм стимулювання розвитку бізнесу. Я впевнений, що ми зможемо домовитися з Фондом, наводячи правильні аргументи, і знайдемо правильне рішення для країни та для нашого бізнесу», - зазначив народний депутат.

Він пояснив, що вимога стосовно введення ПДВ для ФОПів, за задумом Міжнародного валютного фонду, дозволить прибрати всі лазівки для уникнення оподаткування.

Водночас, на думку депутата, у влади «уже є важелі для того, щоб розв’язати це питання».

«Зокрема Бюро економічної безпеки та податкова мають необхідні інструменти. Просто над цим питанням потрібно попрацювати і уряду, і парламенту», - підсумував він.

Раніше ми повідомляли, що місія Міжнародного валютного фонду обговорюватиме з українською владою подальші кроки для отримання фінансування. Однією з головних тем переговорів стане запровадження ПДВ для фізичних осіб-підприємців.

Зауважимо, що Міжнародний валютний фонд висловив занепокоєння через затримку з ухваленням законодавчих змін, необхідних для отримання Україною подальшого фінансування в межах програми на $8,1 млрд.

За інформацією ЗМІ, місія МВФ на чолі з Гевіном Греєм планує з 18 березня провести зустрічі з українськими депутатами.

Йдеться про непопулярні заходи, зокрема:

запровадження ПДВ для підприємців і домогосподарств на спрощеній системі;

зниження порогу оподаткування міжнародних посилок.

Голова НБУ Андрій Пишний заявив, що в разі критичного сценарію Нацбанк може бути змушений безпосередньо кредитували Мінфін, як це було на початку повномасштабного вторгнення.

На цьому тлі Президент Володимир Зеленський розкритикував роботу парламенту.

