ПДВ для ФОПів: місія МВФ їде до Києва, зміни можуть зачепити 250 тисяч підприємців

Запровадження ПДВ для ФОПів можуть внести до Ради після переговорів з МВФ.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

До Києва прибуває місія Міжнародного валютного фонду, яка обговорюватиме з українською владою подальші кроки для отримання фінансування. Однією з головних тем переговорів стане запровадження ПДВ для фізичних осіб-підприємців.

Як повідомив народний депутат Ярослав Железняк, відповідний законопроєкт планують внести до Верховної Ради.

За попередніми оцінками, запровадження ПДВ для ФОПів може принести бюджету близько 20 млрд грн. Водночас депутат висловив сумнів у таких прогнозах, зазначивши, що фактичні надходження можуть бути нижчими.

За даними податкової, нововведення може зачепити близько 252 тисяч підприємців. Водночас, за словами Железняка, впровадження таких змін із 1 січня є технічно складним.

«Система впаде та і людей треба довго вчити», — зазначив він.

У свою чергу в.о. очільниці Державної податкової служби Леся Карнаух, пояснює, що йдеться про 252 тисячі ФОПів, які підпадають під поріг 4 млн, — це цифра, порахована, виходячи з даних 2024 року.

«9 лютого завершилося декларування за 2025 рік спрощенців третьої групи, перша і друга — 2 березня, ми перерахуємо, але цифра несуттєво зміниться», - зазначила вона.

Водночас, за словами Карнаух, важко спрогнозувати, скільки ФОПів отримуватиме такий самий оборот і підлягатиме реєстрації ПДВ у разі запровадження норми з 1 січня.

«Це цифра плаваюча. Я не думаю, що вона буде відрізнятися на сотні тисяч, але це суттєве навантаження на наявні ресурси Державної податкової служби, щоб забезпечити якісне адміністрування», - зазначила Карнаух та пояснила, що при розробленні своїх пропозицій, як це запроваджувати, ДПС також пропонуватиме спрощене адміністрування.

«Це й інші строки декларування, певний перехідний період. І однозначно, про що я вже говорила, це має супроводжувати широкомасштабна роз'яснювальна і навчальна робота, і не тільки для суб'єкта господарювання, для якого це стрес, а й для нас», - вказала вона.

Також очільниця ДПС звертає увагу, що ще є друга історія, пов'язана з формуванням податкового кредиту первісного, щоб бізнес міг закумулювати ліміт і не поповнювати його живими грошима. Мова йде про те, щоб дати можливість навчитися формувати податкові накладні і робити їх не під кожну господарську операцію, а щоб це було узагальнено. Над цими великими питаннями триває робота в Державній податковій службі.

У свою чергу у ДПС не очікують ідеальної історії.

«Виходячи з досвіду понад 20-річної роботи на державній службі, я не впевнена, що все буде ідеально на 1 січня. Не було, на жаль, усієї готовності в моїй практиці під час будь-яких кардинальних змін. Але ми вже сьогодні працюємо над тим, щоб будь-які незручності були мінімальними. Для ДПС і для мене, як наразі очільниці Податкової, важливо, щоб ми не чекали, коли законодавець ухвалить рішення і це для нас стане громом серед ясного неба. Щоб ми знали і давали необхідну інформацію тим, хто ухвалює рішення, як це зробити так, щоб це було зручно і комфортно», - зазначила Карнаух.

Зауважимо, що Міжнародний валютний фонд висловив занепокоєння через затримку з ухваленням законодавчих змін, необхідних для отримання Україною подальшого фінансування в межах програми на $8,1 млрд.

За інформацією ЗМІ, місія МВФ на чолі з Гевіном Греєм планує з 18 березня провести зустрічі з українськими депутатами.

Йдеться про непопулярні заходи, зокрема:

запровадження ПДВ для підприємців і домогосподарств на спрощеній системі;

зниження порогу оподаткування міжнародних посилок.

Голова НБУ Андрій Пишний заявив, що в разі критичного сценарію Нацбанк може бути змушений безпосередньо кредитували Мінфін, як це було на початку повномасштабного вторгнення.

На цьому тлі Президент Володимир Зеленський розкритикував роботу парламенту.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.