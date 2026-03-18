  1. В Україні

ПДВ для ФОПів: місія МВФ їде до Києва, зміни можуть зачепити 250 тисяч підприємців

09:06, 18 березня 2026
Запровадження ПДВ для ФОПів можуть внести до Ради після переговорів з МВФ.
ПДВ для ФОПів: місія МВФ їде до Києва, зміни можуть зачепити 250 тисяч підприємців
До Києва прибуває місія Міжнародного валютного фонду, яка обговорюватиме з українською владою подальші кроки для отримання фінансування. Однією з головних тем переговорів стане запровадження ПДВ для фізичних осіб-підприємців.

Як повідомив народний депутат Ярослав Железняк, відповідний законопроєкт планують внести до Верховної Ради.

За попередніми оцінками, запровадження ПДВ для ФОПів може принести бюджету близько 20 млрд грн. Водночас депутат висловив сумнів у таких прогнозах, зазначивши, що фактичні надходження можуть бути нижчими.

За даними податкової, нововведення може зачепити близько 252 тисяч підприємців. Водночас, за словами Железняка, впровадження таких змін із 1 січня є технічно складним.

«Система впаде та і людей треба довго вчити», — зазначив він.

У свою чергу в.о. очільниці Державної податкової служби Леся Карнаух, пояснює, що йдеться про 252 тисячі ФОПів, які підпадають під поріг 4 млн, — це цифра, порахована, виходячи з даних 2024 року.

«9 лютого завершилося декларування за 2025 рік спрощенців третьої групи, перша і друга — 2 березня, ми перерахуємо, але цифра несуттєво зміниться», - зазначила вона.

Водночас, за словами Карнаух, важко спрогнозувати, скільки ФОПів отримуватиме такий самий оборот і підлягатиме реєстрації ПДВ у разі запровадження норми з 1 січня.

«Це цифра плаваюча. Я не думаю, що вона буде відрізнятися на сотні тисяч, але це суттєве навантаження на наявні ресурси Державної податкової служби, щоб забезпечити якісне адміністрування», - зазначила Карнаух та пояснила, що при розробленні своїх пропозицій, як це запроваджувати, ДПС також пропонуватиме спрощене адміністрування.

«Це й інші строки декларування, певний перехідний період. І однозначно, про що я вже говорила, це має супроводжувати широкомасштабна роз'яснювальна і навчальна робота, і не тільки для суб'єкта господарювання, для якого це стрес, а й для нас», - вказала вона.

Також очільниця ДПС звертає увагу, що ще є друга історія, пов'язана з формуванням податкового кредиту первісного, щоб бізнес міг закумулювати ліміт і не поповнювати його живими грошима. Мова йде про те, щоб дати можливість навчитися формувати податкові накладні і робити їх не під кожну господарську операцію, а щоб це було узагальнено. Над цими великими питаннями триває робота в Державній податковій службі.

У свою чергу у ДПС не очікують ідеальної історії.

«Виходячи з досвіду понад 20-річної роботи на державній службі, я не впевнена, що все буде ідеально на 1 січня. Не було, на жаль, усієї готовності в моїй практиці під час будь-яких кардинальних змін. Але ми вже сьогодні працюємо над тим, щоб будь-які незручності були мінімальними. Для ДПС і для мене, як наразі очільниці Податкової, важливо, щоб ми не чекали, коли законодавець ухвалить рішення і це для нас стане громом серед ясного неба. Щоб ми знали і давали необхідну інформацію тим, хто ухвалює рішення, як це зробити так, щоб це було зручно і комфортно», - зазначила Карнаух.

Зауважимо, що Міжнародний валютний фонд висловив занепокоєння через затримку з ухваленням законодавчих змін, необхідних для отримання Україною подальшого фінансування в межах програми на $8,1 млрд.

За інформацією ЗМІ, місія МВФ на чолі з Гевіном Греєм планує з 18 березня провести зустрічі з українськими депутатами.

Йдеться про непопулярні заходи, зокрема:

  • запровадження ПДВ для підприємців і домогосподарств на спрощеній системі;
  • зниження порогу оподаткування міжнародних посилок.

Голова НБУ Андрій Пишний заявив, що в разі критичного сценарію Нацбанк може бути змушений безпосередньо кредитували Мінфін, як це було на початку повномасштабного вторгнення.

На цьому тлі Президент Володимир Зеленський розкритикував роботу парламенту.

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Призупинення служби через СЗЧ та трудові гарантії контрактників: ключові позиції Верховного Суду

Верховний Суд сформував низку правових позицій, які захищають права військовослужбовців.

«Lexus» під арештом: апеляція у Харкові вирішила спір щодо автомобіля між родичами

Чи впливає обізнаність покупця про відчуження авто на законність купівлі.

ВП ВС визначила: в об’єднаних провадженнях суб’єкт продовження строків визначається за датою початку першого провадження

Велика Палата Верховного Суду роз’яснила, що в об’єднаних провадженнях застосовується процесуальний режим того провадження, яке розпочато раніше, і саме він визначає суб’єкта продовження строків.

Через обмежену систему контролю Україна втрачає 20 млрд грн на гральному бізнесі щороку

ТСК оприлюднила звіт про роботу: Україна недоотримує мільярди через слабкий контроль грального бізнесу та невиконання зобов’язань МВФ.

«Сірий експорт» на мільярди: що показав звіт ТСК щодо розслідування схем неповернення валютної виручки

Парламентська комісія презентувала звіт про системні порушення у зовнішньоекономічній діяльності.

