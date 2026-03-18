НДС для ФОПов: миссия МВФ едет в Киев, изменения могут затронуть 250 тысяч предпринимателей

Введение НДС для ФОПов могут внести в Раду после переговоров с МВФ.

В Киев прибывает миссия Международного валютного фонда, которая будет обсуждать с украинской властью дальнейшие шаги для получения финансирования. Одной из главных тем переговоров станет введение НДС для физических лиц-предпринимателей.

Как сообщил народный депутат Ярослав Железняк, соответствующий законопроект планируют внести в Верховную Раду.

По предварительным оценкам, введение НДС для ФОПов может принести бюджету около 20 млрд грн. В то же время депутат выразил сомнение в таких прогнозах, отметив, что фактические поступления могут быть ниже.

По данным налоговой, нововведение может затронуть около 252 тысяч предпринимателей. В то же время, по словам Железняка, внедрение таких изменений с 1 января является технически сложным.

«Система упадет, да и людей нужно долго учить», — отметил он.

В свою очередь и.о. главы Государственной налоговой службы Леся Карнаух поясняет, что речь идет о 252 тысячах ФОПов, которые подпадают под порог 4 млн, — это цифра, рассчитанная исходя из данных 2024 года.

«9 февраля завершилось декларирование за 2025 год упрощенцев третьей группы, первая и вторая — 2 марта, мы пересчитаем, но цифра существенно не изменится», — отметила она.

В то же время, по словам Карнаух, трудно спрогнозировать, сколько ФОПов будет получать такой же оборот и подпадать под регистрацию НДС в случае введения нормы с 1 января.

«Это цифра плавающая. Я не думаю, что она будет отличаться на сотни тысяч, но это существенная нагрузка на имеющиеся ресурсы Государственной налоговой службы, чтобы обеспечить качественное администрирование», — отметила Карнаух и пояснила, что при разработке своих предложений, как это внедрять, ГНС также будет предлагать упрощенное администрирование.

«Это и другие сроки декларирования, определенный переходный период. И однозначно, о чем я уже говорила, это должно сопровождаться широкомасштабной разъяснительной и обучающей работой, и не только для субъекта хозяйствования, для которого это стресс, но и для нас», — указала она.

Также глава ГНС обращает внимание, что есть и другая история, связанная с формированием первоначального налогового кредита, чтобы бизнес мог аккумулировать лимит и не пополнять его живыми деньгами. Речь идет о том, чтобы дать возможность научиться формировать налоговые накладные и делать их не под каждую хозяйственную операцию, а чтобы это было обобщенно. Над этими большими вопросами продолжается работа в Государственной налоговой службе.

В свою очередь в ГНС не ожидают идеального сценария.

«Исходя из опыта более чем 20-летней работы на государственной службе, я не уверена, что все будет идеально с 1 января. Не было, к сожалению, полной готовности в моей практике при любых кардинальных изменениях. Но мы уже сегодня работаем над тем, чтобы любые неудобства были минимальными. Для ГНС и для меня, как нынешнего руководителя Налоговой, важно, чтобы мы не ждали, когда законодатель примет решение и это станет для нас громом среди ясного неба. Чтобы мы знали и давали необходимую информацию тем, кто принимает решения, как это сделать так, чтобы это было удобно и комфортно», — отметила Карнаух.

Отметим, что Международный валютный фонд выразил обеспокоенность из-за задержки с принятием законодательных изменений, необходимых для получения Украиной дальнейшего финансирования в рамках программы на $8,1 млрд.

По информации СМИ, миссия МВФ во главе с Гэвином Греем планирует с 18 марта провести встречи с украинскими депутатами.

Речь идет о непопулярных мерах, в частности:

введение НДС для предпринимателей и домохозяйств на упрощенной системе;

снижение порога налогообложения международных посылок.

Глава НБУ Андрей Пышный заявил, что в случае критического сценария Нацбанк может быть вынужден напрямую кредитовать Минфин, как это было в начале полномасштабного вторжения.

На этом фоне Президент Владимир Зеленский раскритиковал работу парламента.

