  1. В Україні

За зґвалтування та педофілію пропонують карати довічним ув’язненням

14:05, 30 травня 2026
В Україні пропонують запровадити довічне ув’язнення за зґвалтування, педофілію та сексуальні злочини проти дітей, а також посилити покарання за спробу зґвалтування.
В Україні закликають посилити кримінальну відповідальність за зґвалтування, педофілію та інші тяжкі сексуальні злочини. Відповідна петиція оприлюднена на урядовому порталі.

Автор звернення просить уряд ініціювати законодавчі зміни, спрямовані на суттєве посилення покарання за злочини сексуального характеру. На його думку, зґвалтування та сексуальне насильство залишають потерпілим тяжкі фізичні й психологічні наслідки на все життя. Від таких злочинів можуть постраждати як жінки, так і чоловіки, а особливо жорстокими є злочини проти дітей, які через свій вік не здатні повною мірою захистити себе.

У петиції зазначається, що значна частина громадян вважає чинні покарання недостатніми для злочинів, які завдають настільки серйозної шкоди потерпілим. У зв’язку з цим автор наголошує на необхідності забезпечення максимального захисту громадян від сексуального насильства та невідворотності покарання для винних осіб.

Серед запропонованих змін — запровадження довічного позбавлення волі за зґвалтування, педофілію та сексуальні злочини проти дітей. Також пропонується встановити покарання до 15 років позбавлення волі за спробу зґвалтування.

Крім того, автор петиції №41/010002-26еп закликає заборонити умовно-дострокове звільнення осіб, засуджених за зґвалтування, педофілію та інші сексуальні злочини щодо дітей. Окремо пропонується встановити однакову кримінальну відповідальність за сексуальні злочини незалежно від статі правопорушника або потерпілої особи.

На переконання автора звернення, безпека громадян незалежно від їхньої статі та віку має залишатися одним із ключових пріоритетів держави. Він вважає, що закон повинен однаково захищати жінок, чоловіків і дітей, а покарання за злочини, які руйнують життя людей, мають бути максимально суворими та невідворотними.

У зв’язку з цим Кабінет Міністрів просять розглянути можливість підготовки відповідних законодавчих ініціатив та підтримати посилення захисту громадян від сексуального насильства.

Кабінет Міністрів України Україна петиція насильство

