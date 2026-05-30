  1. В Україні

Виїзд студентів за кордон: Оксен Лісовий розкрив, чи є ситуація критичною

12:43, 30 травня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Оксен Лісовий заявив, що наразі немає якоїсь тенденції критичного виїзду студентів, яка б перевищувала якусь стандартну ситуацію.
Виїзд студентів за кордон: Оксен Лісовий розкрив, чи є ситуація критичною
Фото: tsn.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міністр освіти і науки Оксена Лісового заявив, що наразі не фіксується відтік студентів за кордон після запровадження можливості виїзду для чоловіків віком від 18 до 22 років. Про це він сказав в інтерв'ю «Радіо Свобода».

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

«Ми сьогодні не прослідковуємо ніякого негативного впливу, тобто ми бачимо зростання тих, хто реєструється на тест НМТ», - повідомив він.

За його словами, близько 30 тисяч реєстрацій на національний мультипредметний тест надійшли від українців, які перебувають за кордоном, але планують вступати до українських закладів вищої освіти.

«Тому немає якоїсь тенденції критичного виїзду студентів, яка б перевищувала якусь стандартну ситуацію», - сказав Лісовий.

У МОН вважають, що нинішні показники свідчать про збереження інтересу до української вищої освіти, попри війну та можливість навчатися за межами країни.  

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

МОН України

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Штраф за образи посадовців в TikTok — ЄСПЛ висловився про межі свободи слова у соцмережах

ЄСПЛ розглянув скаргу на штраф за контент у соцмережі, який національні суди визнали порушенням громадського порядку та образою посадовців.

Через великі витрати в українців можуть забрати допомогу — держоргани перевіряють покупки отримувачів соцвиплат

Великі покупки, банківські операції та навіть перекази між родичами дедалі частіше стають підставою для перевірок соцвиплат в Україні.

Комітет Верховної Ради допустив 26 кандидатів до перевірок у межах відбору до Вищої ради правосуддя

Комітет Верховної Ради України завершив перевірку документів кандидатів на посади членів ВРП за парламентською квотою та визнав 26 із них такими, що відповідають вимогам закону.

Батьків не можуть автоматично карати за поведінку дітей: чому справи про неналежне виховання розвалюються у суді

Дитячі конфлікти не дорівнюють «поганому вихованню» — як суди оцінюють відповідальність батьків.

Право без гарантій: чому ідея про 20-хвилинний релакс на роботі може не запрацювати в Україні у реальних умовах

Законопроєкт про короткі психологічні перерви викликає дискусії через залежність їх надання від рішення роботодавця та відсутність чітких гарантій.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]