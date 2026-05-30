Виїзд студентів за кордон: Оксен Лісовий розкрив, чи є ситуація критичною

Міністр освіти і науки Оксена Лісового заявив, що наразі не фіксується відтік студентів за кордон після запровадження можливості виїзду для чоловіків віком від 18 до 22 років. Про це він сказав в інтерв'ю «Радіо Свобода».

«Ми сьогодні не прослідковуємо ніякого негативного впливу, тобто ми бачимо зростання тих, хто реєструється на тест НМТ», - повідомив він.

За його словами, близько 30 тисяч реєстрацій на національний мультипредметний тест надійшли від українців, які перебувають за кордоном, але планують вступати до українських закладів вищої освіти.

«Тому немає якоїсь тенденції критичного виїзду студентів, яка б перевищувала якусь стандартну ситуацію», - сказав Лісовий.

У МОН вважають, що нинішні показники свідчать про збереження інтересу до української вищої освіти, попри війну та можливість навчатися за межами країни.

