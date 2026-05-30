  В Украине

Выезд студентов за границу: Оксен Лисовой раскрыл, является ли ситуация критической

12:43, 30 мая 2026
Оксен Лисовой заявил, что в настоящее время нет какой-либо тенденции критического выезда студентов, которая превышала бы стандартную ситуацию.
Министр образования и науки Украины Оксен Лисовой заявил, что в настоящее время не фиксируется отток студентов за границу после введения возможности выезда для мужчин в возрасте от 18 до 22 лет. Об этом он сказал в интервью «Радио Свобода».

«Мы сегодня не наблюдаем никакого негативного влияния, то есть мы видим рост количества тех, кто регистрируется на тест НМТ», — сообщил он.

По его словам, около 30 тысяч регистраций на национальный мультипредметный тест поступили от украинцев, которые находятся за границей, но планируют поступать в украинские учреждения высшего образования. 

«Поэтому нет какой-либо тенденции критического выезда студентов, которая превышала бы какую-то стандартную ситуацию», — сказал Лисовой.

В МОН считают, что нынешние показатели свидетельствуют о сохранении интереса к украинскому высшему образованию, несмотря на войну и возможность обучаться за пределами страны.

МОН Украины

