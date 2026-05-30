  1. В Украине

В Эстонии могут ввести обязательный призыв женщин: в чем причина

10:19, 30 мая 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
В Департаменте оборонных ресурсов Эстонии заявили, что независимость страны обязан защищать каждый гражданин.
В Эстонии могут ввести обязательный призыв женщин: в чем причина
Фото: err.ee
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Глава Департамента оборонных ресурсов Эстонии (KRA) Анна Раннавески заявила, что страна из-за демографического спада не сможет в будущем набирать достаточное количество мужчин для срочной военной службы. По этой причине обязательный призыв женщин — лишь вопрос времени, пишет err.ee.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Она подчеркнула, что в настоящее время большинство призывников в Эстонии — это юноши. Однако со временем становится все более очевидным, что количество рожденных мужчин недостаточно для того, чтобы такая практика была возможна в будущем.

По словам Раннавески, период 15–20-летней давности, когда рождаемость составляла до 15 000 мальчиков в год, уже давно остался в прошлом. Сейчас, по ее словам, рождается всего 4000–5000 мальчиков.

«Ясно, что из них мы точно не сможем укомплектовать 41 000 молодых людей, как предусматривают оборонные планы. К 2040 году проблема станет уже очень очевидной. Мы не сможем укомплектовать 4100 человек», — сказала она.

Также чиновница подчеркнула, что независимость страны обязан защищать каждый гражданин.

«Я надеюсь, что этот вопрос (речь идет об обязательном призыве женщин на срочную службу — ред.) скорее относится к категории «когда», а не «будет ли», — добавила Раннавески.

По словам члена парламентской комиссии по гособороне и отставного военного Лео Куннаса, Эстония в настоящее время справится без введения обязательной срочной службы для женщин.  

«Но в долгосрочной перспективе, если демографическая ситуация не улучшится, останется прежней, то мы сможем при необходимости это применить», - сказал Куннас.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Эстония военнообязанный воинский учет военный учет женщин

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Комитет Верховной Рады допустил 26 кандидатов к проверкам в рамках отбора в Высший совет правосудия

Комитет Верховной Рады Украины завершил проверку документов кандидатов на должности членов ВСП по парламентской квоте и признал 26 из них соответствующими требованиям закона.

Родителей нельзя автоматически наказывать за поведение детей: почему дела о ненадлежащем воспитании разваливаются в суде

Детские конфликты не равны «плохому воспитанию» — как суды оценивают ответственность родителей.

Право без гарантий: почему идея о 20-минутном релаксе на работе может не заработать в Украине в реальных условиях

Законопроект о коротких психологических перерывах вызывает дискуссии из-за зависимости их предоставления от решения работодателя и отсутствия четких гарантий.

Судью Верховного Суда Ирину Григорьеву отстранили от осуществления правосудия в связи с подозрением в получении взятки

Судью Верховного Суда Ирину Григорьеву временно отстранили от осуществления правосудия в связи с привлечением к уголовной ответственности.

Украинцы смогут защищать гражданские права через претензионный порядок без обращения в суд

Новый законопроект предлагает закрепить в Гражданском кодексе Украины порядок досудебного урегулирования споров путём направления письменной претензии.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]