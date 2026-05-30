В Эстонии могут ввести обязательный призыв женщин: в чем причина

В Департаменте оборонных ресурсов Эстонии заявили, что независимость страны обязан защищать каждый гражданин.

Глава Департамента оборонных ресурсов Эстонии (KRA) Анна Раннавески заявила, что страна из-за демографического спада не сможет в будущем набирать достаточное количество мужчин для срочной военной службы. По этой причине обязательный призыв женщин — лишь вопрос времени, пишет err.ee.

Она подчеркнула, что в настоящее время большинство призывников в Эстонии — это юноши. Однако со временем становится все более очевидным, что количество рожденных мужчин недостаточно для того, чтобы такая практика была возможна в будущем.

По словам Раннавески, период 15–20-летней давности, когда рождаемость составляла до 15 000 мальчиков в год, уже давно остался в прошлом. Сейчас, по ее словам, рождается всего 4000–5000 мальчиков.

«Ясно, что из них мы точно не сможем укомплектовать 41 000 молодых людей, как предусматривают оборонные планы. К 2040 году проблема станет уже очень очевидной. Мы не сможем укомплектовать 4100 человек», — сказала она.

Также чиновница подчеркнула, что независимость страны обязан защищать каждый гражданин.

«Я надеюсь, что этот вопрос (речь идет об обязательном призыве женщин на срочную службу — ред.) скорее относится к категории «когда», а не «будет ли», — добавила Раннавески.

По словам члена парламентской комиссии по гособороне и отставного военного Лео Куннаса, Эстония в настоящее время справится без введения обязательной срочной службы для женщин.

«Но в долгосрочной перспективе, если демографическая ситуация не улучшится, останется прежней, то мы сможем при необходимости это применить», - сказал Куннас.

