В ТЦК объяснили разницу между снятием и исключением с воинского учета

Волынский областной ТЦК объяснил разницу между снятием и исключением с воинского учета.

В соответствии со статьей 37 Закона Украины «О воинской обязанности и военной службе», граждане Украины могут подлежать как снятию, так и исключению с воинского учета в районных (городских) ТЦК и СП.

Исключение с воинского учета — это окончательное прекращение пребывания лица на воинском учете по основаниям, определенным законом.

Снятие с воинского учета — это изменение места учета или наличие оснований, после которых лицо может быть взято на воинский учет повторно.

К таким категориям относятся граждане, которые подлежат снятию с воинского учета:

1) С воинского учета призывников:

▪️ которые достигли 25-летнего возраста (после этого происходит постановка на воинский учет военнообязанных);

▪️ которые выбыли в другую местность (административно-территориальную единицу) Украины и стали на воинский учет в другом ТЦК и СП по новому месту жительства;

▪️ которые призваны, направлены или приняты на военную службу либо обучение в учреждения профессионального предвысшего военного образования, высшие военные учебные заведения и военные учебные подразделения учреждений высшего образования;

▪️ которые в соответствии со статьей 18 Закона Украины «О воинской обязанности и военной службе» освобождены от направления для прохождения базовой военной службы как непригодные к военной службе по состоянию здоровья — после подтверждения решения комиссией более высокого уровня;

▪️ которые получили специальные звания рядового, сержантского, офицерского состава после окончания учебных заведений;

▪️ которые направлены на альтернативную (невоенную) службу;

▪️ которые направлены для отбывания наказания в учреждения исполнения наказаний или к которым применены принудительные меры медицинского характера;

▪️ которые получили воинские звания офицерского состава после прохождения военной подготовки по программе подготовки офицеров запаса.

2) С воинского учета военнообязанных:

▪️ которые выбыли в другую местность и стали на воинский учет по новому месту жительства;

▪️ которые призваны или приняты на военную службу либо обучение в учреждения профессионального предвысшего военного образования, высшие военные учебные заведения и военные учебные подразделения учреждений высшего образования;

▪️ которые направлены для отбывания наказания в учреждения исполнения наказаний или к которым применены принудительные меры медицинского характера;

▪️ которые зачислены в военный оперативный резерв;

▪️ в других случаях — по решению Минобороны Украины, СБУ, разведывательных органов Украины.

3) С воинского учета резервистов:

▪️ которые выбыли в другую местность и стали на воинский учет по новому месту жительства;

▪️ которые призваны или приняты на военную службу либо обучение в учреждения профессионального предвысшего военного образования, высшие военные учебные заведения и военные учебные подразделения учреждений высшего образования;

▪️ которые приняты на службу в органы и подразделения гражданской защиты;

▪️ которые достигли предельного возраста пребывания на службе в военном резерве или исключены из военного оперативного резерва;

▪️ которые направлены для отбывания наказания в учреждения исполнения наказаний или к которым применены принудительные меры медицинского характера;

▪️ в других случаях — по решению Минобороны Украины, СБУ, разведывательных органов Украины.

Вместе с тем, в соответствии с этой же статьей Закона Украины «О воинской обязанности и военной службе», исключению с воинского учета в ТЦК и СП подлежат граждане Украины, которые:

▪️ умерли или признаны в установленном законом порядке безвестно отсутствующими либо объявлены умершими;

▪️ прекратили гражданство Украины;

▪️ признаны непригодными к военной службе;

▪️ достигли предельного возраста пребывания в запасе;

▪️ лица в возрасте 60+, которые были кандидатами на военную службу по контракту во время военного положения, но не были приняты на военную службу по контракту;

▪️ уволены с военной службы по контракту в связи с непрохождением испытания или служебным несоответствием.

