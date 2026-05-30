В ТЦК объяснили разницу между снятием и исключением с воинского учета
Волынский областной ТЦК объяснил разницу между снятием и исключением с воинского учета.
В соответствии со статьей 37 Закона Украины «О воинской обязанности и военной службе», граждане Украины могут подлежать как снятию, так и исключению с воинского учета в районных (городских) ТЦК и СП.
Исключение с воинского учета — это окончательное прекращение пребывания лица на воинском учете по основаниям, определенным законом.
Снятие с воинского учета — это изменение места учета или наличие оснований, после которых лицо может быть взято на воинский учет повторно.
К таким категориям относятся граждане, которые подлежат снятию с воинского учета:
1) С воинского учета призывников:
▪️ которые достигли 25-летнего возраста (после этого происходит постановка на воинский учет военнообязанных);
▪️ которые выбыли в другую местность (административно-территориальную единицу) Украины и стали на воинский учет в другом ТЦК и СП по новому месту жительства;
▪️ которые призваны, направлены или приняты на военную службу либо обучение в учреждения профессионального предвысшего военного образования, высшие военные учебные заведения и военные учебные подразделения учреждений высшего образования;
▪️ которые в соответствии со статьей 18 Закона Украины «О воинской обязанности и военной службе» освобождены от направления для прохождения базовой военной службы как непригодные к военной службе по состоянию здоровья — после подтверждения решения комиссией более высокого уровня;
▪️ которые получили специальные звания рядового, сержантского, офицерского состава после окончания учебных заведений;
▪️ которые направлены на альтернативную (невоенную) службу;
▪️ которые направлены для отбывания наказания в учреждения исполнения наказаний или к которым применены принудительные меры медицинского характера;
▪️ которые получили воинские звания офицерского состава после прохождения военной подготовки по программе подготовки офицеров запаса.
2) С воинского учета военнообязанных:
▪️ которые выбыли в другую местность и стали на воинский учет по новому месту жительства;
▪️ которые призваны или приняты на военную службу либо обучение в учреждения профессионального предвысшего военного образования, высшие военные учебные заведения и военные учебные подразделения учреждений высшего образования;
▪️ которые направлены для отбывания наказания в учреждения исполнения наказаний или к которым применены принудительные меры медицинского характера;
▪️ которые зачислены в военный оперативный резерв;
▪️ в других случаях — по решению Минобороны Украины, СБУ, разведывательных органов Украины.
3) С воинского учета резервистов:
▪️ которые выбыли в другую местность и стали на воинский учет по новому месту жительства;
▪️ которые призваны или приняты на военную службу либо обучение в учреждения профессионального предвысшего военного образования, высшие военные учебные заведения и военные учебные подразделения учреждений высшего образования;
▪️ которые приняты на службу в органы и подразделения гражданской защиты;
▪️ которые достигли предельного возраста пребывания на службе в военном резерве или исключены из военного оперативного резерва;
▪️ которые направлены для отбывания наказания в учреждения исполнения наказаний или к которым применены принудительные меры медицинского характера;
▪️ в других случаях — по решению Минобороны Украины, СБУ, разведывательных органов Украины.
Вместе с тем, в соответствии с этой же статьей Закона Украины «О воинской обязанности и военной службе», исключению с воинского учета в ТЦК и СП подлежат граждане Украины, которые:
▪️ умерли или признаны в установленном законом порядке безвестно отсутствующими либо объявлены умершими;
▪️ прекратили гражданство Украины;
▪️ признаны непригодными к военной службе;
▪️ достигли предельного возраста пребывания в запасе;
▪️ лица в возрасте 60+, которые были кандидатами на военную службу по контракту во время военного положения, но не были приняты на военную службу по контракту;
▪️ уволены с военной службы по контракту в связи с непрохождением испытания или служебным несоответствием.
