ВСУ уничтожили «Искандер» и два самолета Ту-142: командующий СБС Мадяр опубликовал видео

ОТРК «Искандер» был уничтожен на пусковой позиции в окрестностях населенного пункта Таганрог.

Командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт (Мадяр) Бровди сообщил, что в ночь на 30 мая Силы беспилотных систем Вооруженных сил Украины уничтожили ОТРК «Искандер» и 2 самолета Ту-142 на военном аэродроме в российском Таганроге.

Ту-142 — дальний противолодочный самолет, созданный на базе стратегического бомбардировщика.

По его словам, ОТРК «Искандер» был обнаружен и поражен на пусковой позиции в окрестностях населенного пункта Таганрог Ростовской области РФ.

«Визит вежливости в Таганрог осуществлен Птицами 1 ОЦ СБС.

Результат не ограничился перечнем вышеуказанных целей, — у воды тоже хорошо прикуривало. Видео позже», — заявил он.

