  1. В Украине

В каких случаях осуществляется обмен паспорта — разъяснение

11:13, 30 мая 2026
Обмен паспорта гражданина Украины осуществляется в ряде случаев.
Миграционная служба Днепропетровской области напомнила, что обмен паспорта гражданина Украины осуществляется в случае:

  • изменения информации, внесенной в паспорт (кроме дополнительной переменной информации);
  • получения регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика из Государственного реестра физических лиц — налогоплательщиков (РНОКПП) или уведомления об отказе от принятия указанного номера (по желанию);
  • выявления ошибки в информации, внесенной в паспорт;
  • окончания срока действия паспорта;
  • непригодности паспорта для дальнейшего использования, то есть если паспорт или фотокарточка в нем имеют повреждения либо отсутствует их часть, что не позволяет визуально идентифицировать личность, прочитать фамилию, собственное имя, отчество, дату и место рождения, кем выдан паспорт, подпись должностного лица и дату выдачи, повреждения перфорированной серии и номера, которые не позволяют установить реквизиты паспорта, исправления, в том числе внесение изменений в персональные данные лица/наименования органа/штампа/печати, повреждения, блокирующие возможность считывания, а также внесение изменений в информацию бесконтактного электронного носителя;
  • если лицо достигло 25- или 45-летнего возраста и не обратилось в установленном законодательством порядке не позднее чем через месяц после достижения соответствующего возраста для вклеивания в паспорт образца 1994 года новых фотокарточек;
  • наличия у лица паспорта образца 1994 года (по желанию).

