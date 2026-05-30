  1. В Україні

У яких випадках здійснюється обмін паспорта — роз’яснення

11:13, 30 травня 2026
Обмін паспорта громадянина України здійснюється у низці випадків.
Міграційна служба Дніпропетровської області нагадала, що обмін паспорта громадянина України здійснюється у разі:

- зміни інформації, внесеної до паспорта (крім додаткової змінної інформації);

- отримання реєстраційного номера облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків ( РНОКПП) або повідомлення про відмову від прийняття зазначеного номера (за бажанням);

- виявлення помилки в інформації, внесеній до паспорта;

- закінчення строку дії паспорта;

- непридатності паспорта для подальшого використання, тобто паспорт чи фотокартка в ньому мають пошкодження або відсутня їх частина, що не дає змогу візуально ідентифікувати особу, прочитати прізвище, власне ім’я, по батькові, дату та місце народження, ким виданий паспорт, підпис посадової особи та дату видачі, пошкодження перфорованої серії та номера, що не дають змогу встановити реквізити паспорта, виправлення, зокрема внесення змін до персональних даних особи/найменувань органу/штампа/печатки, пошкодження, які блокують можливість зчитування, а також внесення змін до інформації безконтактного електронного носія;

- якщо особа досягла 25- чи 45-річного віку та не звернулася в установленому законодавством порядку не пізніше як через місяць після досягнення відповідного віку для вклеювання до паспорта зразка 1994 року нових фотокарток;

- наявності в особи паспорта зразка 1994 року (за бажанням).

Стрічка новин

