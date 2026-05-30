Верховний Суд роз’яснив, чому суд відмовив військовій частині у відкритті апеляційного провадження

Верховний Суд підкреслив, що процесуальний строк, встановлений законом, може бути поновлений виключно за заявою учасника справи.

Фізична особа звернулася до суду з позовом до військової частини, у якому просила визнати протиправною бездіяльність щодо виплати індексації грошового забезпечення.

Суд першої інстанції задовольнив позов. Військова частина подала апеляційну скаргу на рішення окружного адміністративного суду та клопотання про відстрочення сплати судового збору.

Апеляційний суд відмовив у задоволенні клопотання та залишив апеляційну скаргу без руху, надавши строк для усунення недоліків. Згодом суд відмовив у відкритті апеляційного провадження, оскільки апелянт у встановлений судом строк не надав клопотання про поновлення строку на апеляційне оскарження рішення.

Верховний Суд залишив касаційну скаргу без задоволення, а рішення суду апеляційної інстанції – без змін.

Учасник справи, якому рішення не було вручено в день його складення, має право на поновлення пропущеного строку на апеляційне оскарження шляхом подання заяви про поновлення такого строку з одночасним поданням апеляційної скарги.

Важливим є те, що, на відміну від процесуального строку, який встановлюється судом і може бути продовжений як за заявою учасника справи, так і за ініціативою суду, процесуальний строк, встановлений законом, може бути поновлений виключно за заявою учасника справи.

