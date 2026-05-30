  1. Судова практика
  2. / Верховний Суд

Верховний Суд роз’яснив, чому суд відмовив військовій частині у відкритті апеляційного провадження

10:55, 30 травня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Верховний Суд підкреслив, що процесуальний строк, встановлений законом, може бути поновлений виключно за заявою учасника справи.
Верховний Суд роз’яснив, чому суд відмовив військовій частині у відкритті апеляційного провадження
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Фізична особа звернулася до суду з позовом до військової частини, у якому просила визнати протиправною бездіяльність щодо виплати індексації грошового забезпечення.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Суд першої інстанції задовольнив позов. Військова частина подала апеляційну скаргу на рішення окружного адміністративного суду та клопотання про відстрочення сплати судового збору.

Апеляційний суд відмовив у задоволенні клопотання та залишив апеляційну скаргу без руху, надавши строк для усунення недоліків. Згодом суд відмовив у відкритті апеляційного провадження, оскільки апелянт у встановлений судом строк не надав клопотання про поновлення строку на апеляційне оскарження рішення.

Верховний Суд залишив касаційну скаргу без задоволення, а рішення суду апеляційної інстанції – без змін.

Учасник справи, якому рішення не було вручено в день його складення, має право на поновлення пропущеного строку на апеляційне оскарження шляхом подання заяви про поновлення такого строку з одночасним поданням апеляційної скарги.

Важливим є те, що, на відміну від процесуального строку, який встановлюється судом і може бути продовжений як за заявою учасника справи, так і за ініціативою суду, процесуальний строк, встановлений законом, може бути поновлений виключно за заявою учасника справи.

Детальніше з текстом постанови КАС ВС у справі № 440/2847/24 можна ознайомитися за посиланням.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суд Верховний Суд рішення суду судова практика КАС ВС

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Через великі витрати в українців можуть забрати допомогу — держоргани перевіряють покупки отримувачів соцвиплат

Великі покупки, банківські операції та навіть перекази між родичами дедалі частіше стають підставою для перевірок соцвиплат в Україні.

Комітет Верховної Ради допустив 26 кандидатів до перевірок у межах відбору до Вищої ради правосуддя

Комітет Верховної Ради України завершив перевірку документів кандидатів на посади членів ВРП за парламентською квотою та визнав 26 із них такими, що відповідають вимогам закону.

Батьків не можуть автоматично карати за поведінку дітей: чому справи про неналежне виховання розвалюються у суді

Дитячі конфлікти не дорівнюють «поганому вихованню» — як суди оцінюють відповідальність батьків.

Право без гарантій: чому ідея про 20-хвилинний релакс на роботі може не запрацювати в Україні у реальних умовах

Законопроєкт про короткі психологічні перерви викликає дискусії через залежність їх надання від рішення роботодавця та відсутність чітких гарантій.

Суддю Верховного Суду Ірину Григор’єву відсторонили від здійснення правосуддя через підозру в отриманні хабара

Суддю Верховного Суду Ірину Григор’єву тимчасово відсторонено від здійснення правосуддя у зв'язку із притягненням до кримінальної відповідальності.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]