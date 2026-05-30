  1. В Украине

Как военнослужащим оформить отпуск

13:01, 30 мая 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Военнослужащим также сообщили, что делать, если рапорт на отпуск игнорируют.
Как военнослужащим оформить отпуск
Фото: protocol.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В июле прошлого года Верховная Рада приняла инициированный Президентом Украины законопроект о расширении прав военнослужащих на получение отпусков. Все участники боевых действий получили право на дополнительные 14 дней отпуска по решению командира. Также закон закрепил право на 15 обязательных дней ежегодного отпуска. Не использовать эти 15 суток военнослужащий может только по собственному желанию. Об этом напомнил Офис Военного омбудсмена.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Там подчеркнули, что командир может ограничивать часть отпусков из-за нехватки личного состава — закон допускает одновременное отсутствие не более 30% личного состава подразделения. Но обязательные 15 дней ежегодного основного отпуска он обязан предоставить независимо от укомплектованности подразделения.

Офис Военного омбудсмена проанализировал жалобы относительно предоставления отпусков и сообщил, что чаще всего военнослужащим отказывают:

▪️ в ежегодном отпуске — 51% жалоб;

▪️ в отпуске по семейным обстоятельствам — 28%;

▪️ в отпуске для лечения, реабилитации, прохождения ВВК или ЭКОПФО — 15%.

Среди причин отказов:

▪️ игнорирование или затягивание рассмотрения рапортов — 45%;

▪️ прямой отказ в предоставлении отпуска — 21%;

▪️ военнослужащие не соблюли процедуру подачи рапортов — 13%.

Часть таких жалоб (17%) специалисты Офиса решили еще на этапе рассмотрения в коммуникации с воинской частью. Почти треть жалоб не потребовала рассмотрения (предоставлена консультация, вопрос утратил актуальность, факт не подтвердился). В 26% случаев были назначены проверки. Остальные жалобы находятся в работе.

Как оформить отпуск

Подайте рапорт на имя командира, в котором укажите:

▪️ вид отпуска;

▪️ желаемый период;

▪️ адрес пребывания;

▪️ контактный номер телефона;

▪️ приложите подтверждающие документы (для отпуска по семейным обстоятельствам или по состоянию здоровья): например, свидетельство о браке или заключение ВВК.

После приказа командира получите отпускной билет. После прибытия к месту отпуска и перед возвращением в воинскую часть обязательно сделайте соответствующие отметки в местном ТЦК и СП, если это предусмотрено порядком учета.

Если рапорт игнорируют:

▪️ если непосредственный командир затягивает или отказывает в рассмотрении, военнослужащий может обратиться с рапортом к командиру бригады (через строевую службу);

▪️ если воинская часть нарушает право на 15 дней обязательного ежегодного отпуска, военнослужащий может пожаловаться в Офис Военного омбудсмена.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

военнослужащие отпуск

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Штраф за оскорбления должностных лиц в TikTok — ЕСПЧ высказался о пределах свободы слова в социальных сетях

ЕСПЧ рассмотрел жалобу на штраф за контент в соцсети, который национальные суды признали нарушением общественного порядка и оскорблением должностных лиц.

Из-за крупных расходов у украинцев могут забрать помощь — госорганы проверяют покупки получателей соцвыплат

Крупные покупки, банковские операции и даже переводы между родственниками все чаще становятся основанием для проверок соцвыплат в Украине.

Комитет Верховной Рады допустил 26 кандидатов к проверкам в рамках отбора в Высший совет правосудия

Комитет Верховной Рады Украины завершил проверку документов кандидатов на должности членов ВСП по парламентской квоте и признал 26 из них соответствующими требованиям закона.

Родителей нельзя автоматически наказывать за поведение детей: почему дела о ненадлежащем воспитании разваливаются в суде

Детские конфликты не равны «плохому воспитанию» — как суды оценивают ответственность родителей.

Право без гарантий: почему идея о 20-минутном релаксе на работе может не заработать в Украине в реальных условиях

Законопроект о коротких психологических перерывах вызывает дискуссии из-за зависимости их предоставления от решения работодателя и отсутствия четких гарантий.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]