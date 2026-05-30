Как военнослужащим оформить отпуск

Военнослужащим также сообщили, что делать, если рапорт на отпуск игнорируют.

В июле прошлого года Верховная Рада приняла инициированный Президентом Украины законопроект о расширении прав военнослужащих на получение отпусков. Все участники боевых действий получили право на дополнительные 14 дней отпуска по решению командира. Также закон закрепил право на 15 обязательных дней ежегодного отпуска. Не использовать эти 15 суток военнослужащий может только по собственному желанию. Об этом напомнил Офис Военного омбудсмена.

Там подчеркнули, что командир может ограничивать часть отпусков из-за нехватки личного состава — закон допускает одновременное отсутствие не более 30% личного состава подразделения. Но обязательные 15 дней ежегодного основного отпуска он обязан предоставить независимо от укомплектованности подразделения.

Офис Военного омбудсмена проанализировал жалобы относительно предоставления отпусков и сообщил, что чаще всего военнослужащим отказывают:

▪️ в ежегодном отпуске — 51% жалоб;

▪️ в отпуске по семейным обстоятельствам — 28%;

▪️ в отпуске для лечения, реабилитации, прохождения ВВК или ЭКОПФО — 15%.

Среди причин отказов:

▪️ игнорирование или затягивание рассмотрения рапортов — 45%;

▪️ прямой отказ в предоставлении отпуска — 21%;

▪️ военнослужащие не соблюли процедуру подачи рапортов — 13%.

Часть таких жалоб (17%) специалисты Офиса решили еще на этапе рассмотрения в коммуникации с воинской частью. Почти треть жалоб не потребовала рассмотрения (предоставлена консультация, вопрос утратил актуальность, факт не подтвердился). В 26% случаев были назначены проверки. Остальные жалобы находятся в работе.

Как оформить отпуск

Подайте рапорт на имя командира, в котором укажите:

▪️ вид отпуска;

▪️ желаемый период;

▪️ адрес пребывания;

▪️ контактный номер телефона;

▪️ приложите подтверждающие документы (для отпуска по семейным обстоятельствам или по состоянию здоровья): например, свидетельство о браке или заключение ВВК.

После приказа командира получите отпускной билет. После прибытия к месту отпуска и перед возвращением в воинскую часть обязательно сделайте соответствующие отметки в местном ТЦК и СП, если это предусмотрено порядком учета.

Если рапорт игнорируют:

▪️ если непосредственный командир затягивает или отказывает в рассмотрении, военнослужащий может обратиться с рапортом к командиру бригады (через строевую службу);

▪️ если воинская часть нарушает право на 15 дней обязательного ежегодного отпуска, военнослужащий может пожаловаться в Офис Военного омбудсмена.

