Врач будет проверять врача – в Украине реформировали контроль за больничными
Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Кабмин принял постановление №657, которым внесены изменения в процедуру проверки обоснованности больничных листов и медицинских заключений о временной нетрудоспособности (МЗВН).
Итак, как объясняет Департамент здравоохранения города Киева, изменения разработаны с учетом предложений медицинского сообщества и обновленного законодательства в сфере общеобязательного государственного социального страхования. Основная цель — сделать проверки более понятными и беспристрастными.
Проверку будут проводить врачи
Отныне оценку обоснованности медицинских заключений будут осуществлять уполномоченные врачи, а не должностные лица Пенсионного фонда. В то же время ПФУ будет иметь право инициировать проверку.
Таким образом, решение врача будет оценивать другой врач-практик с соответствующей профессиональной подготовкой, который должен учитывать клинические особенности и специфику медицинской практики.
Вводят принцип экстерриториальности
Уполномоченного врача для проверки будут выбирать автоматически через электронную систему здравоохранения. При этом будет применяться принцип экстерриториальности — проверку будет проводить специалист из другого региона, чем тот, где было сформировано медицинское заключение.
Правительство считает, что такой подход поможет минимизировать конфликты интересов и обеспечить беспристрастность проверок.
Проверки будут проводиться с использованием обезличенных данных
После внедрения технической возможности проверки будут осуществляться с использованием обезличенных данных в ЕСОЗ.
Уполномоченные врачи будут иметь доступ только к той информации, которая необходима для проведения проверки, без доступа к персональным данным пациентов.
Врачей будут информировать о результатах проверки
Согласно изменениям, медицинские учреждения будут обязаны знакомить врачей, выписавших больничный лист, с результатами проверки.
Ранее соответствующую справку получало только руководство учреждения.
Предусмотрена возможность административного обжалования
Постановление также уточняет механизм досудебного обжалования требований Пенсионного фонда о компенсации.
Административное обжалование будет осуществляться в соответствии с Законом Украины «Об административной процедуре».
Для большинства врачей новых обязанностей не будет
Правительство отмечает, что изменения не влияют на клиническую практику и не изменяют порядок формирования медицинских заключений о временной нетрудоспособности.
Врачи, как и раньше, должны вносить в ЕСОЗ электронные медицинские записи о временной нетрудоспособности пациентов.
Кто сможет проводить проверки
Перечень уполномоченных врачей будет формировать Пенсионный фонд Украины по согласованию с НСЗУ.
В такой перечень будут включаться только специалисты, которые:
- работают в медицинском учреждении или в качестве индивидуального предпринимателя с лицензией на медицинскую практику;
- включены в реестры ЕСОЗ;
- имеют не менее двух лет стажа медицинской практики;
- прошли специализированное обучение по заполнению медицинских справок и листов нетрудоспособности и получили соответствующий сертификат.
