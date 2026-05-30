Врач будет проверять врача – в Украине реформировали контроль за больничными

Кабмин ввел новый механизм проверки медицинских заключений о временной нетрудоспособности с применением принципа экстерриториальности.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Кабмин принял постановление №657, которым внесены изменения в процедуру проверки обоснованности больничных листов и медицинских заключений о временной нетрудоспособности (МЗВН).

Итак, как объясняет Департамент здравоохранения города Киева, изменения разработаны с учетом предложений медицинского сообщества и обновленного законодательства в сфере общеобязательного государственного социального страхования. Основная цель — сделать проверки более понятными и беспристрастными.

Проверку будут проводить врачи

Отныне оценку обоснованности медицинских заключений будут осуществлять уполномоченные врачи, а не должностные лица Пенсионного фонда. В то же время ПФУ будет иметь право инициировать проверку.

Таким образом, решение врача будет оценивать другой врач-практик с соответствующей профессиональной подготовкой, который должен учитывать клинические особенности и специфику медицинской практики.

Вводят принцип экстерриториальности

Уполномоченного врача для проверки будут выбирать автоматически через электронную систему здравоохранения. При этом будет применяться принцип экстерриториальности — проверку будет проводить специалист из другого региона, чем тот, где было сформировано медицинское заключение.

Правительство считает, что такой подход поможет минимизировать конфликты интересов и обеспечить беспристрастность проверок.

Проверки будут проводиться с использованием обезличенных данных

После внедрения технической возможности проверки будут осуществляться с использованием обезличенных данных в ЕСОЗ.

Уполномоченные врачи будут иметь доступ только к той информации, которая необходима для проведения проверки, без доступа к персональным данным пациентов.

Врачей будут информировать о результатах проверки

Согласно изменениям, медицинские учреждения будут обязаны знакомить врачей, выписавших больничный лист, с результатами проверки.

Ранее соответствующую справку получало только руководство учреждения.

Предусмотрена возможность административного обжалования

Постановление также уточняет механизм досудебного обжалования требований Пенсионного фонда о компенсации.

Административное обжалование будет осуществляться в соответствии с Законом Украины «Об административной процедуре».

Для большинства врачей новых обязанностей не будет

Правительство отмечает, что изменения не влияют на клиническую практику и не изменяют порядок формирования медицинских заключений о временной нетрудоспособности.

Врачи, как и раньше, должны вносить в ЕСОЗ электронные медицинские записи о временной нетрудоспособности пациентов.

Кто сможет проводить проверки

Перечень уполномоченных врачей будет формировать Пенсионный фонд Украины по согласованию с НСЗУ.

В такой перечень будут включаться только специалисты, которые:

работают в медицинском учреждении или в качестве индивидуального предпринимателя с лицензией на медицинскую практику;

включены в реестры ЕСОЗ;

имеют не менее двух лет стажа медицинской практики;

прошли специализированное обучение по заполнению медицинских справок и листов нетрудоспособности и получили соответствующий сертификат.

