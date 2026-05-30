  1. В Украине

Врач будет проверять врача – в Украине реформировали контроль за больничными

13:37, 30 мая 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Кабмин ввел новый механизм проверки медицинских заключений о временной нетрудоспособности с применением принципа экстерриториальности.
Врач будет проверять врача – в Украине реформировали контроль за больничными
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Кабмин принял постановление №657, которым внесены изменения в процедуру проверки обоснованности больничных листов и медицинских заключений о временной нетрудоспособности (МЗВН).

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Итак, как объясняет Департамент здравоохранения города Киева, изменения разработаны с учетом предложений медицинского сообщества и обновленного законодательства в сфере общеобязательного государственного социального страхования. Основная цель — сделать проверки более понятными и беспристрастными.

Проверку будут проводить врачи

Отныне оценку обоснованности медицинских заключений будут осуществлять уполномоченные врачи, а не должностные лица Пенсионного фонда. В то же время ПФУ будет иметь право инициировать проверку.

Таким образом, решение врача будет оценивать другой врач-практик с соответствующей профессиональной подготовкой, который должен учитывать клинические особенности и специфику медицинской практики.

Вводят принцип экстерриториальности

Уполномоченного врача для проверки будут выбирать автоматически через электронную систему здравоохранения. При этом будет применяться принцип экстерриториальности — проверку будет проводить специалист из другого региона, чем тот, где было сформировано медицинское заключение.

Правительство считает, что такой подход поможет минимизировать конфликты интересов и обеспечить беспристрастность проверок.

Проверки будут проводиться с использованием обезличенных данных

После внедрения технической возможности проверки будут осуществляться с использованием обезличенных данных в ЕСОЗ.

Уполномоченные врачи будут иметь доступ только к той информации, которая необходима для проведения проверки, без доступа к персональным данным пациентов.

Врачей будут информировать о результатах проверки

Согласно изменениям, медицинские учреждения будут обязаны знакомить врачей, выписавших больничный лист, с результатами проверки.

Ранее соответствующую справку получало только руководство учреждения.

Предусмотрена возможность административного обжалования

Постановление также уточняет механизм досудебного обжалования требований Пенсионного фонда о компенсации.

Административное обжалование будет осуществляться в соответствии с Законом Украины «Об административной процедуре».

Для большинства врачей новых обязанностей не будет

Правительство отмечает, что изменения не влияют на клиническую практику и не изменяют порядок формирования медицинских заключений о временной нетрудоспособности.

Врачи, как и раньше, должны вносить в ЕСОЗ электронные медицинские записи о временной нетрудоспособности пациентов.

Кто сможет проводить проверки

Перечень уполномоченных врачей будет формировать Пенсионный фонд Украины по согласованию с НСЗУ.

В такой перечень будут включаться только специалисты, которые:

  • работают в медицинском учреждении или в качестве индивидуального предпринимателя с лицензией на медицинскую практику;
  • включены в реестры ЕСОЗ;
  • имеют не менее двух лет стажа медицинской практики;
  • прошли специализированное обучение по заполнению медицинских справок и листов нетрудоспособности и получили соответствующий сертификат.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Кабинет Министров Украины Украина больничные больница

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Штраф за оскорбления должностных лиц в TikTok — ЕСПЧ высказался о пределах свободы слова в социальных сетях

ЕСПЧ рассмотрел жалобу на штраф за контент в соцсети, который национальные суды признали нарушением общественного порядка и оскорблением должностных лиц.

Из-за крупных расходов у украинцев могут забрать помощь — госорганы проверяют покупки получателей соцвыплат

Крупные покупки, банковские операции и даже переводы между родственниками все чаще становятся основанием для проверок соцвыплат в Украине.

Комитет Верховной Рады допустил 26 кандидатов к проверкам в рамках отбора в Высший совет правосудия

Комитет Верховной Рады Украины завершил проверку документов кандидатов на должности членов ВСП по парламентской квоте и признал 26 из них соответствующими требованиям закона.

Родителей нельзя автоматически наказывать за поведение детей: почему дела о ненадлежащем воспитании разваливаются в суде

Детские конфликты не равны «плохому воспитанию» — как суды оценивают ответственность родителей.

Право без гарантий: почему идея о 20-минутном релаксе на работе может не заработать в Украине в реальных условиях

Законопроект о коротких психологических перерывах вызывает дискуссии из-за зависимости их предоставления от решения работодателя и отсутствия четких гарантий.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]