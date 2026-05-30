  1. Общество

Назначение досрочной пенсии по возрасту для участников боевых действий: что нужно знать

14:23, 30 мая 2026
Участники боевых действий имеют право на досрочное назначение пенсии по возрасту.
Фото: 24tv.ua
Главное управление Пенсионного фонда Украины в Закарпатской области разъяснило вопрос назначения досрочной пенсии по возрасту для участников боевых действий.

Право на досрочный выход на пенсию по возрасту

Участники боевых действий имеют право на досрочное назначение пенсии по возрасту:

  • мужчины — с 55 лет, при наличии не менее 25 лет страхового стажа;
  • женщины — с 50 лет, при наличии не менее 20 лет страхового стажа.

Определение размера пенсии

Размер пенсии в соответствии с Законом Украины №1058 зависит от продолжительности страхового стажа и размера заработной платы, с которой уплачивались страховые взносы.

Доплаты и повышения к пенсии

К пенсии участникам боевых действий устанавливаются:

  • повышение к пенсии — 25% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность (с 01.01.2026 — 648,75 грн);
  • целевая денежная помощь на проживание — 40 грн;
  • ежемесячная государственная адресная помощь к пенсии, если общий размер пенсионной выплаты (с учетом надбавок, повышений, дополнительных пенсий, целевой денежной помощи, индексации и других доплат, установленных законодательством, кроме пенсий за особые заслуги перед Украиной) не достигает 5 528 грн.

Порядок обращения и необходимые документы

Заявление о назначении или перерасчете пенсии участнику боевых действий подается:

  • лично в любой сервисный центр Пенсионного фонда Украины;
  • онлайн — через вебпортал электронных услуг Пенсионного фонда Украины.

Для оформления пенсии подаются оригиналы документов:

  • паспорт гражданина Украины и РНОКПП (идентификационный код);
  • трудовая книжка или другие документы, подтверждающие страховой стаж (диплом об образовании, документы о прохождении военной службы);
  • справка о денежном обеспечении по декабрь 2016 года (в случае отсутствия соответствующих данных в Реестре застрахованных лиц);
  • удостоверение участника боевых действий;
  • справка об участии в мероприятиях по обеспечению обороны Украины, защите безопасности населения и интересов государства в связи с военной агрессией РФ против Украины;
  • фотография для оформления пенсионного удостоверения.

