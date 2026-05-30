Володимир Зеленський: Готуємось до важливих перемовин

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що провів спеціальну нараду щодо подальших дій.

Говорячи про дипломатію Глава держави заявив, що майже щодня на звʼязку з представниками Президента Сполучених Штатів та європейськими партнерами.

«Зафіксували, що зараз відбувається з постачанням ППО та загалом з нашими домовленостями. Визначили пріоритети на наступні кілька тижнів: антибалістика, двосторонні документи щодо виробництва і постачання дронів, зокрема Drone Deal з Євросоюзом, та підготовка зустрічей в кількох форматах. Готуємось до важливих перемовин – наразі без публічних деталей», - сказав він.

Також він заявив, що треба продовжити гуманітарний трек, ті обміни, про які вже була домовленість.

«Доручив сконтактувати з партнерами, які зараз можуть активізувати необхідне посередництво.

Третє: будуть нові рішення на підтримку України, зокрема нашої енергетики. Фіналізуємо деталі. Слава Україні!», - додав він.

