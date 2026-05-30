  1. В Україні

Володимир Зеленський: Готуємось до важливих перемовин

14:41, 30 травня 2026
Володимир Зеленський заявив, що треба продовжити гуманітарний трек, ті обміни, про які вже була домовленість.
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що провів спеціальну нараду щодо подальших дій.

Говорячи про дипломатію Глава держави заявив, що майже щодня на звʼязку з представниками Президента Сполучених Штатів та європейськими партнерами.

«Зафіксували, що зараз відбувається з постачанням ППО та загалом з нашими домовленостями. Визначили пріоритети на наступні кілька тижнів: антибалістика, двосторонні документи щодо виробництва і постачання дронів, зокрема Drone Deal з Євросоюзом, та підготовка зустрічей в кількох форматах. Готуємось до важливих перемовин – наразі без публічних деталей», - сказав він.

Також він заявив, що треба продовжити гуманітарний трек, ті обміни, про які вже була домовленість.

«Доручив сконтактувати з партнерами, які зараз можуть активізувати необхідне посередництво.

Третє: будуть нові рішення на підтримку України, зокрема нашої енергетики. Фіналізуємо деталі. Слава Україні!», - додав він.

