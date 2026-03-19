Лидеры ЕС рассчитывают на выплату Украине первого транша в 90 миллиардов евро уже в апреле

Соответствующее решение поддержали 25 стран ЕС, первый платеж ожидают в начале апреля.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Лидеры Европейского Союза рассчитывают, что первый транш кредитной поддержки Украине в объеме 90 млрд евро поступит уже в начале апреля. Соответствующая позиция зафиксирована в совместном заявлении, принятом в Брюсселе во время заседания Европейского совета.

Документ поддержали 25 государств-членов ЕС, за исключением Венгрии и Словакии.

«После принятия в декабре 2025 года решения о предоставлении Украине кредита на поддержку в размере 90 млрд евро на 2026 и 2027 годы, Европейский совет приветствует принятие кредита созаконодателями и ожидает первую выплату Украине до начала апреля», — говорится в заявлении.

Кроме того, Европейский совет подчеркнул необходимость активизировать работу с третьими странами для покрытия дефицита финансирования Украины. Речь идет о дополнительных 30 млрд евро, которые остаются незакрытыми.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.