Лідери ЄС розраховують на виплату Україні першого траншу в 90 мільярдів євро уже в квітні

Відповідне рішення підтримали 25 країн ЄС, перший платіж очікують на початку квітня.

Лідери Європейського Союзу розраховують, що перший транш кредитної підтримки Україні в обсязі 90 млрд євро надійде вже на початку квітня. Відповідна позиція зафіксована у спільній заяві, ухваленій у Брюсселі під час засідання Європейської ради.

Документ підтримали 25 держав-членів ЄС, за винятком Угорщини та Словаччини.

«Після прийняття у грудні 2025 року рішення про надання Україні кредиту на підтримку у розмірі 90 млрд євро на 2026 та 2027 роки, Європейська Рада вітає прийняття кредиту співзаконодавцями та очікує на першу виплату Україні до початку квітня», — йдеться у заяві.

Крім того, Європейська рада наголосила на необхідності активізувати роботу з третіми країнами для покриття дефіциту фінансування України. Йдеться про додаткові 30 млрд євро, які залишаються незакритими.

