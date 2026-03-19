Лідери ЄС розраховують на виплату Україні першого траншу в 90 мільярдів євро уже в квітні

15:41, 19 березня 2026
Відповідне рішення підтримали 25 країн ЄС, перший платіж очікують на початку квітня.
Лідери Європейського Союзу розраховують, що перший транш кредитної підтримки Україні в обсязі 90 млрд євро надійде вже на початку квітня. Відповідна позиція зафіксована у спільній заяві, ухваленій у Брюсселі під час засідання Європейської ради.

Документ підтримали 25 держав-членів ЄС, за винятком Угорщини та Словаччини.

«Після прийняття у грудні 2025 року рішення про надання Україні кредиту на підтримку у розмірі 90 млрд євро на 2026 та 2027 роки, Європейська Рада вітає прийняття кредиту співзаконодавцями та очікує на першу виплату Україні до початку квітня», — йдеться у заяві.

Крім того, Європейська рада наголосила на необхідності активізувати роботу з третіми країнами для покриття дефіциту фінансування України. Йдеться про додаткові 30 млрд євро, які залишаються незакритими.

