Военные могут заверять документы без нотариуса – что нужно знать

Командиры частей имеют право оформлять доверенности, завещания и другие документы, обладающие полной юридической силой.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В условиях войны военнослужащие часто не имеют возможности обратиться к нотариусу. В связи с этим государство предоставило право командирам воинских частей заверять ряд документов, которые имеют такую же юридическую силу, как и нотариальные. Об этом сообщили в Волынском областном ТЦК и СП.

Как отмечают в центре комплектования, это позволяет оформить необходимые документы без выезда, очередей и дополнительных расходов. При этом родственники военных получают право действовать от их имени, а выплаты и имущество направляются тем лицам, которых определяет сам военнослужащий. Все документы оформляются бесплатно и могут быть отменены или обновлены в любой момент.

Командир воинской части может заверить следующие документы:

Доверенность. Она дает право другому лицу получать выплаты, представлять интересы военнослужащего и взаимодействовать с банками. В то же время доверенность на недвижимость, ценные бумаги или корпоративные права через командира оформить нельзя — для этого нужен нотариус.

Завещание. Документ предусматривает распоряжение имуществом на случай смерти, имеет полную юридическую силу и может быть изменен или отменен в любое время.

Личное распоряжение на случай гибели. В нём определяется, кто именно и в каких долях получит единовременную денежную помощь. Если такого документа нет, средства распределяются в соответствии с законодательством.

Распоряжение на случай плена или пропажи без вести. Это новый инструмент, который позволяет определить получателей денежного обеспечения и распределить до 100% выплат в пользу одного лица. При отсутствии такого распоряжения средства получают родственники первой очереди и лишь частично.

Процедура оформления предусматривает обращение к командиру или уполномоченному лицу, разъяснение юридических последствий, проверку документа и подписание в присутствии командира. Для оформления завещания обязательно присутствие свидетелей, а сам документ подлежит официальной регистрации.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.