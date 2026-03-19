Військові можуть посвідчувати документи без нотаріуса – що потрібно знати

Командири частин мають право оформлювати довіреності, заповіти та інші документи з повною юридичною силою.

В умовах війни військовослужбовці часто не мають можливості звернутися до нотаріуса. У зв’язку з цим держава надала право командирам військових частин посвідчувати низку документів, які мають таку ж юридичну силу, як і нотаріальні. Про це повідомили у Волинському обласному ТЦК та СП.

Як зазначають у центрі комплектування, це дозволяє оформити необхідні документи без виїзду, черг і додаткових витрат. Водночас рідні військових отримують право діяти від їхнього імені, а виплати та майно спрямовуються тим особам, яких визначає сам військовослужбовець. Усі документи оформлюються безкоштовно та можуть бути скасовані або оновлені у будь-який момент.

Командир військової частини може посвідчити такі документи:

Довіреність. Вона дає право іншій особі отримувати виплати, представляти інтереси військового та взаємодіяти з банками. Водночас довіреність на нерухомість, цінні папери або корпоративні права через командира оформити не можна — для цього потрібен нотаріус.

Заповіт. Документ передбачає розпорядження майном на випадок смерті, має повну юридичну силу та може бути змінений або скасований у будь-який час.

Особисте розпорядження на випадок загибелі. У ньому визначається, хто саме і в яких частках отримає одноразову грошову допомогу. Якщо такого документа немає, кошти розподіляються відповідно до законодавства.

Розпорядження на випадок полону або зникнення безвісти. Це новий інструмент, який дозволяє визначити отримувачів грошового забезпечення та розподілити до 100% виплат на користь однієї особи. За відсутності такого розпорядження кошти отримують родичі першої черги і лише частково.

Процедура оформлення передбачає звернення до командира або уповноваженої особи, роз’яснення юридичних наслідків, перевірку документа та підписання у присутності командира. Для оформлення заповіту обов’язкова присутність свідків, а сам документ підлягає офіційній реєстрації.

