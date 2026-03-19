Кабмин обновил правила для лицеев безопасностного направления МВД: от поступления до отчисления

Правительство уточнило статус учреждений, порядок поступления, обучения и управления лицеями.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Кабмин внес изменения в положение о лицеях безопасностного направления и национально-патриотического воспитания. Соответствующее решение принято постановлением правительства.

В частности, лицей определен как учреждение специализированного образования безопасностного направления. Также уточнены категории поступающих, которые имеют право получать в нем профильное образование.

Кроме того, документом урегулирован порядок организации летнего полевого учебного лагеря (учебной практики) для лицеистов.

Изменениями также определены процедуры назначения директора (начальника) лицея, создания попечительского совета, а также порядок перевода и отчисления учащихся.

Лицеи безопасностного направления МВД — это специализированные учреждения среднего образования (преимущественно 10-11 классы), обеспечивающие качественное образование, усиленную физическую подготовку и национально-патриотическое воспитание. Они готовят будущих правоохранителей, спасателей и военных, предлагая проживание, 5-разовое питание и форму, а также обеспечивают безопасную среду.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.