  В Украине

Кабмин обновил правила для лицеев безопасностного направления МВД: от поступления до отчисления

14:47, 19 марта 2026
Правительство уточнило статус учреждений, порядок поступления, обучения и управления лицеями.
Кабмин внес изменения в положение о лицеях безопасностного направления и национально-патриотического воспитания. Соответствующее решение принято постановлением правительства.

В частности, лицей определен как учреждение специализированного образования безопасностного направления. Также уточнены категории поступающих, которые имеют право получать в нем профильное образование.

Кроме того, документом урегулирован порядок организации летнего полевого учебного лагеря (учебной практики) для лицеистов.

Изменениями также определены процедуры назначения директора (начальника) лицея, создания попечительского совета, а также порядок перевода и отчисления учащихся.

Лицеи безопасностного направления МВД — это специализированные учреждения среднего образования (преимущественно 10-11 классы), обеспечивающие качественное образование, усиленную физическую подготовку и национально-патриотическое воспитание. Они готовят будущих правоохранителей, спасателей и военных, предлагая проживание, 5-разовое питание и форму, а также обеспечивают безопасную среду.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Суд в Кировоградской области признал преступлением выдуманное переправление через границу

Суд признал виновным мужчину, получившего деньги за вымышленный план выезда за границу.

В Раде предлагают прописать в Бюджетном кодексе субвенции для детских садов и внешкольного образования

Депутаты предлагают дополнить Бюджетный кодекс новым видом субвенции.

In Absentia: почему заочные приговоры — это стратегическое оружие Украины

Как институт in absentia формирует фундамент для международных трибуналов и конфискации активов: позиция Офиса Генерального Прокурора и Верховного Суда.

Рада может пересмотреть порядок доступа к реестру судебных решений

Комитет Верховной Рады обсудил изменения в законодательство, которые могут существенно сузить открытость судебных решений.

Для дел о взыскании коммунальных долгов предлагают ввести исключительную подсудность: детали законопроекта

Новый законопроект меняет подсудность гражданских дел и привязывает взыскание долгов за коммуналку к адресу квартиры

