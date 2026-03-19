Уряд оновив правила для безпекових ліцеїв МВС: від вступу до відрахування

Уряд уточнив статус закладів, порядок вступу, навчання та управління ліцеями.

Кабмін вніс зміни до положення про ліцеї безпекового спрямування та національно-патріотичного виховання. Відповідне рішення ухвалено постановою уряду.

Зокрема, ліцей визначено як заклад спеціалізованої освіти безпекового спрямування. Також уточнено категорії вступників, які мають право здобувати в ньому профільну освіту.

Окрім цього, документом врегульовано порядок організації літнього польового навчального табору (навчальної практики) для ліцеїстів.

Змінами також визначено процедури призначення директора (начальника) ліцею, утворення піклувальної ради, а також порядок переведення та відрахування учнів.

Безпекові ліцеї МВС — це спеціалізовані заклади середньої освіти (переважно 10-11 класи), що забезпечують якісну освіту, посилену фізичну підготовку та національно-патріотичне виховання. Вони готують майбутніх правоохоронців, рятувальників та військових, пропонуючи проживання, 5-разове харчування та форму, а також забезпечують безпечне середовище.

