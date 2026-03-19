  1. В Україні

Уряд оновив правила для безпекових ліцеїв МВС: від вступу до відрахування

14:47, 19 березня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Уряд уточнив статус закладів, порядок вступу, навчання та управління ліцеями.
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Кабмін вніс зміни до положення про ліцеї безпекового спрямування та національно-патріотичного виховання. Відповідне рішення ухвалено постановою уряду.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Зокрема, ліцей визначено як заклад спеціалізованої освіти безпекового спрямування. Також уточнено категорії вступників, які мають право здобувати в ньому профільну освіту.

Окрім цього, документом врегульовано порядок організації літнього польового навчального табору (навчальної практики) для ліцеїстів.

Змінами також визначено процедури призначення директора (начальника) ліцею, утворення піклувальної ради, а також порядок переведення та відрахування учнів.

Безпекові ліцеї МВС — це спеціалізовані заклади середньої освіти (переважно 10-11 класи), що забезпечують якісну освіту, посилену фізичну підготовку та національно-патріотичне виховання. Вони готують майбутніх правоохоронців, рятувальників та військових, пропонуючи проживання, 5-разове харчування та форму, а також забезпечують безпечне середовище.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

уряд Кабінет Міністрів України

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]