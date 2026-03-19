Развод через Дию запустят в конце весны — сервис на финальной стадии

Услуга онлайн-развода через приложение «Дия» станет доступной уже в ближайшие месяцы. В Министерстве цифровой трансформации сообщают, что нормативная база для запуска уже утверждена, а сам сервис находится на финальном этапе разработки.

Как рассказала заместитель министра цифровой трансформации Зоряна Стецюк в комментарии СМИ, соответствующее постановление уже принял правительство. Ожидается, что до конца весны завершится техническая реализация, после чего стартует бета-тестирование.

Однако сервис будет доступен не для всех. Воспользоваться им смогут только те супруги, которые не имеют общих несовершеннолетних детей.

Ранее о том, что онлайн-услугу расторжения брака в приложении «Дия» планируют запустить в первом квартале 2026 года, сообщал Михаил Федоров, который на тот момент возглавлял Минцифры.

По его словам, необходимая нормативная база была принята, и продолжается финальный этап подготовки сервиса к запуску.

«Мы уже приняли все необходимое нормативно. Завершим процесс запуска этой услуги, думаю, в первом квартале следующего года», — отметил он в эфире национального телемарафона.

Как писала «Судебно-юридическая газета», в приложении «Дия» с 2026 года будет доступна услуга развода онлайн. Соответствующие изменения принял Кабмин.

